Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям увеличен с 1,4 до 2,8 млн рублей. Страховка действует в случаях банкротства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или аннулирования его лицензии.

Такой закон одобрил Совет Федерации, и он вступит в силу со дня официального опубликования. Это будет способствовать повышению доверия к пенсионной системе и привлечению новых клиентов в НПФ. Система гарантирования негосударственного пенсионного обеспечения заработала с 1 января 2023 года. Фото на превью: Артем Геодакян / ТАСС

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI