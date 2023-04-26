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О начале торгов ценными бумагами 27 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 26 апреля 2023 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_LKOH-3Y-001Р-559R
Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-589-01481-B-001P от 20.03.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук
Дата погашения 24.04.2026
Торговый код RU000A105ZR4
ISIN код RU000A105ZR4
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 4 мая 2023 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер  
наименование АО “Сбербанк КИБ”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0005500000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 Сбербанк КИБ
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-558R
Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-588-01481-B-001P от 20.03.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 1 200 000 штук
Дата погашения 04.05.2028
Торговый код RU000A105ZQ6
ISIN код RU000A105ZQ6
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 4 мая 2023 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер  
наименование АО “Сбербанк КИБ”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0005500000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 Сбербанк КИБ
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-450
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-450-01000-B-005P от 06.02.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук
Дата погашения 28.04.2023
Торговый код RU000A106615
ISIN код RU000A106615
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К401
Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-432-00004-T-001P от 26.08.2022
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук
Дата погашения 18.05.2023
Торговый код RU000A105B45
ISIN код RU000A105B45
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер  
наименование ВЭБ.РФ
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0046000000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВЭБ РФ
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002Р-02
Полное наименование Эмитента Акционерное общество АПРИ “Флай Плэнинг”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-12464-K-002P от 21.04.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 750 000 штук
Дата погашения 23.07.2026 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;
22.10.2026 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;
21.01.2027 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;
22.04.2027 – 25% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 22.04.2027
Торговый код RU000A106631
ISIN код RU000A106631
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной
1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30-ый календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.
Андеррайтер  
наименование ООО ИК “Иволга Капитал”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0478600000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ИВОЛГАКАП
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии БО-02
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Агротек”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-00094-L от 18.04.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 115 000 штук
Дата погашения 22.10.2026 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;
21.01.2027 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;
22.04.2027 – 25% от номинальной стоимости Облигаций;
22.07.2027 – 25% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 22.07.2027
Торговый код RU000A1065Y3
ISIN код RU000A1065Y3
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер  
наименование ООО “ИК Диалот”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0550500000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ДИАЛОТ
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Государственные облигации Ульяновской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Полное наименование Эмитента Министерство финансов Ульяновской области
Тип ценных бумаг Облигации субфедеральные
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения RU34005ULN0 от 12.04.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 3 000 000 штук
Дата погашения 24.04.2025 – 40% от номинальной стоимости Облигаций;
23.04.2026 – 10% от номинальной стоимости Облигаций;
21.10.2027 – 30% от номинальной стоимости Облигаций;
26.04.2028 – 20% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 26.04.2028
Торговый код RU000A106607
ISIN код RU000A106607
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
Андеррайтер  
наименование АО “Сбербанк КИБ”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0005500000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 Сбербанк КИБ
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Южуралзолото Группа Компаний”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-03-33010-D-001P от 13.04.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук
Дата погашения 23.10.2025
Торговый код RU000A106656
ISIN код RU000A106656
Уровень листинга Второй уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 03.05.2023;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер  
наименование Банк ГПБ (АО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0009800000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ГПБ (АО)
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-007
Полное наименование Эмитента Евразийский банк развития
Тип ценных бумаг Облигации иностранного эмитента
Номинальная стоимость 1 000 руб.
Количество ценных бумаг в выпуске 15 000 000 штук
Дата погашения Дата погашения Облигаций – 20.04.2028
Торговый код RU000A1064L3
ISIN код RU000A1064L3
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Облигаций составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости для купонных Облигаций.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации Выпуска.
Андеррайтер  
наименование ООО “БК РЕГИОН”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0164300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 РЕГИОН
  1. Определить:
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “27” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-05 с обеспечением
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-05-36400-R-001P от 29.09.2020
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 30 000 000 штук
Дата погашения 20.04.2028
Торговый код RU000A106672
ISIN код RU000A106672
Уровень листинга Второй уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ГПБ (АО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0009800000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ГПБ (АО)
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