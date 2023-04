От идеи до реализации: более 200 москвичей смогут принять участие в программах по волонтерству

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начинающие волонтеры и опытные городские помощники смогут присоединиться к очным программам развития компетенций ресурсного центра «Мосволонтер». В мае состоятся три курса о добровольчестве — «Включайся!», «Управляй!» и «Обучай», а в начале июня пройдет интенсив для руководителей волонтерских объединений «Пять ключей». С помощью этих программ более 200 москвичей смогут повысить уровень добровольческих и организаторских знаний, управленческих и тренерских навыков.

«Программы развития компетенций ресурсного центра “Мосволонтер” учитывают актуальные запросы добровольческого сообщества столицы. Каждый год мы совершенствуем наши курсы, учитываем мнения слушателей и ищем новые форматы, создаем уникальные продукты в виде настольных игр и методических пособий, объединяем единомышленников. С начала 2023 года более 3,5 тысячи москвичей получили знания в области добровольчества и стали прочной основой волонтерского движения столицы», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

В 2022 году ресурсный центр «Мосволонтер» провел 112 программ развития компетенций, в которых приняли участие более 12,8 тысячи человек. Почти 70 процентов слушателей программ «Включайся!», «Управляй!», «Обучай» и «Пять ключей» в 2022 и 2023 годах — это молодежь от 18 до 35 лет. Чаще всего заявки на обучение поступают от представителей столичных школ, колледжей и вузов, а в интенсиве для организаторов также участвуют некоммерческие организации.

Развитие компетенций волонтеров: с чего начать?

Курс начинающего волонтера «Включайся!» пройдет 13 мая. Москвичи изучат основы добровольчества, выберут понравившееся направление и познакомятся с волонтерскими организациями столицы. Принять участие в программе могут все желающие в возрасте от 14 лет. Регистрация откроется 28 апреля на сайте «Мосволонтера».

Спикерами для начинающих волонтеров станут тренеры сообщества «Обучай» ресурсного центра «Мосволонтер». Эксперты расскажут о пяти шагах, которые помогут выбрать свой путь в волонтерской деятельности.

Также 13 мая начнется четырехдневный курс «Управляй!», разработанный для тимлидеров и менеджеров. С помощью экспертов опытные добровольцы будут учиться взаимодействовать с командой волонтеров во время мероприятий. Присоединиться к программе могут москвичи старше 16 лет, готовые подтвердить требуемый организаторами опыт волонтерства, а также присутствовать во все дни программы. Регистрация открыта на сайте до 5 мая.

При заполнении анкеты участникам необходимо выполнить творческое задание. Видеоролики помогут организаторам заранее познакомиться с участниками, понять их уровень знаний о тимлидерах и менеджерах и определить, на каких темах заострить внимание во время изучения материала.

Волонтеры научатся уверенно выступать перед любой аудиторией и проводить инструктаж, грамотно распределять время для подготовки и помощи на мероприятиях. Кроме этого, они освоят приемы наиболее быстрой коммуникации для адаптации новичков в добровольческом корпусе, создания доверительных отношений в команде и распределения ответственности между всеми участниками волонтерской группы.

22 мая будущие тренеры неформального образования начнут подготовку по программе «Обучай». Она продлится две недели. По будням занятия будут проходить онлайн вечером, по выходным — очно в формате тренингов полного дня. В программе могут принять участие москвичи старше 18 лет, предварительно посетившие установочную онлайн-встречу до начала программы. Отправить заявку можно на сайте до 12 мая.

За восемь встреч добровольцы составят сценарии интерактивного занятия, попрактикуются в управлении процессом обучения, примерят на себя роль наставника.

Интенсив «Пять ключей» пройдет 8 июня. Он будет полезен организаторам добровольческой деятельности, так как эффективность волонтерского центра во многом зависит от знаний его руководителя о привлечении, подготовке, сопровождении, мотивации и поощрении участников. Принять участие в программе могут москвичи старше 18 лет. Регистрация откроется 19 мая.

Будущие или действующие организаторы узнают о структуре волонтерского корпуса, действенных инструменты привлечения, мотивации и поощрения городских помощников, формах подготовки к мероприятиям, принципах развития компетенций добровольцев.

Онлайн-курсы ресурсного центра по основам волонтерской деятельности, социальному проектированию, культурному и экологическому добровольчеству реализуются с 2022 года. За это время на них зарегистрировались почти четыре тысячи москвичей. До конца года планируется выпустить для изучения на дистанционной платформе еще четыре программы по инклюзивному, социальному, медиа- зоонаправлению волонтерской деятельности.

Методические пособия и настольная игра в помощь волонтерам

Узнать о добровольчестве начинающим волонтерам также поможет настольная игра «Волонтеры в городе». Она познакомит с понятиями и направлениями, основами и принципами работы. Присоединиться к игре могут все участники программы «Первый шаг» по развитию волонтерства в школах.

Библиотека добровольчества ресурсного центра «Мосволонтер» помогает москвичам получать уникальные знания об эффективной работе с добровольцами, о разработке тренингов для подготовки городских помощников и об организации волонтерского отряда в школе. С начала 2022 года ее посетили более 14,4 тысячи человек, из них в первом квартале 2023 года — 6,8 тысячи.

До конца года ресурсный центр «Мосволонтер» выпустит два новых пособия — «Путеводитель волонтера Москвы» для начинающих волонтеров и «Практикум тимлидеров и менеджеров волонтерских команд» для опытных добровольцев.

Больше о добровольчестве можно узнать на странице ресурсного центра «Мосволонтер» в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

