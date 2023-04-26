Об ограничении кодов расчетов по ЗПИФ “Коммерческая недвижимость” (RU000A0ERGA7) с 27 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” и в связи с предстоящим частичным погашением, при подаче заявок на заключение сделок с инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Коммерческая недвижимость” (торговый код – RU000A0ERGA7, ISIN – RU000A0ERGA7) под управлением ООО “СФН”:

· с 27 апреля по 10 мая 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 10 мая 2023 года (последний торговый день в “стакане Т+2”: RUB – 05 мая 2023 года);

· 11 мая 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0;

· с 12 по 25 мая 2023 года нет допустимых кодов расчетов;

· с 26 мая 2023 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

В случае осуществления частичного погашения до наступления 25 мая 2023 года, с даты, следующей за датой осуществления частичного погашения, доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.



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