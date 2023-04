На торги выставили 17 помещений на первых этажах новостроек в Кунцеве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставлено 17 коммерческих помещений на первых этажах новостроек в районе Кунцево. Все дома расположены недалеко от станции метро «Молодежная». Открытые аукционы по продаже объектов пройдут 22 и 25 мая. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Все выставленные на торги коммерческие помещения расположены в жилых домах на улице Академика Павлова. Объекты реализуются с выполненной черновой отделкой и современными коммуникациями, в каждый из них есть отдельный вход. Заявочные кампании продлятся до 11 и 16 мая, участвовать в торгах могут все желающие», — рассказал Иван Щербаков.

Больше всего объектов, выставленных на продажу, находится на первом этаже новостройки по адресу: улица Академика Павлова, дом 28. Здесь доступно 12 помещений площадью от 75,2 до 149,2 квадратного метра. Четыре объекта площадью от 93,1 до 94,4 квадратного метра расположено в доме 40 на этой же улице. Еще одно помещение можно приобрести в доме 24 — его площадь составляет 144,7 квадратного метра. Все дома находятся недалеко от парковой зоны, рядом с ними есть остановки общественного транспорта, медицинские и образовательные учреждения.

Коммерческая недвижимость на первых этажах многоквартирных домов востребована у предпринимателей. Кафе, мини-маркеты, салоны красоты, магазины бытовых и строительных товаров, пункты выдачи заказов и другие заведения, которые открываются в таких помещениях, помогают обеспечить потребности жильцов, способствуют развитию инфраструктуры районов.

Аукционы пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской недвижимости, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,9 тысячи объектов недвижимости.

