На станции метро «Пыхтино» завершается монтаж каркасов для световых конструкций

На станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро завершаются работы по монтажу каркасов потолочных световых конструкций в виде турбин самолетов. Девять из десяти турбин уже установлены. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Платформенный участок станции “Пыхтино” будут украшать и освещать 10 потолочных светильников. Девять каркасов уже готовы под установку светового оборудования. После выполнения этих работ каждая конструкция будет отделана алюминиевыми декоративными панелями, что придаст ей вид самолетной турбины», — сказал Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на платформенном участке также ведется установка панорамных окон — другого важного элемента дизайна станции. Для пассажиров, спустившихся на платформу, через витражи на левой стене будет открываться вид на долину реки Ликовы. В данный момент ведется монтаж металлоконструкции для установки стеклопакетов. На противоположной (глухой) стене установят алюминиевые панели с графическими изображениями летательных аппаратов, которые сейчас изготавливаются.

«Отделка стен пассажирской зоны платформенного участка станции “Пыхтино” выполнена уже более чем на треть, а укладка гранита на полу завершена на 90 процентов. Отделочные работы ведутся и в вестибюле станции», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он отметил, что архитектурный облик «Пыхтина» посвящен авиационной тематике, так как рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят «Пыхтино», «Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание ТиНАО, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Сейчас в составе Солнцевской линии действует 12 станций — от «Делового центра» до «Рассказовки».

