Нацпроект «Производительность труда» помог столичному предприятию нарастить выпуск бетонных смесей на 30 процентов

Московский производитель строительных материалов ООО «ПартнерБетон» благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» увеличил выпуск бетонных смесей на 30 процентов, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

В течение шести месяцев с начала реализации проекта эксперты по повышению производительности труда совместно с компанией оптимизировали поток по производству бетонных смесей, используемых в строительстве жилых объектов.

Для улучшения производственного процесса на предприятии внедрили новый регламент выполнения работ, скорректировали маршруты движения транспорта на растворобетонном узле и пронумеровали места хранения материалов. В результате время производства бетонных смесей на пилотном потоке сократилось на 54 процента — с 77,64 до 36 часов, а объем выпуска готовой продукции на одного сотрудника вырос на 30 процентов — с 5,28 до 6,88 кубического метра бетонных смесей в час.

Также тренеры регионального центра компетенций Москвы, оператора национального проекта «Производительность труда» в столице, обучили методике бережливого производства 17 сотрудников предприятия и подготовили одного внутреннего тренера. Теперь компания сможет самостоятельно оптимизировать производственные процессы на других участках.

Национальный проект «Производительность труда» — мера господдержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года, до конца 2024-го в нем сможет принять участие 491 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

