Московский производитель разработал трубы повышенной прочности для нефтегазовой отрасли

Столичный производитель представил новую разработку для нефтегазовой отрасли — гибкие полимерно-армированные (ГПА) трубы высокого давления c изоляцией из пенополиуретана. Продукция с армированием из специальных лент, изготовленных из сверхпрочного полимерного композиционного материала, не имеет аналогов на российском рынке, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Предприятия города продолжают масштабное расширение ассортимента продукции, необходимой для работы важнейших отраслей отечественной экономики. Так, московская “Группа Полипластик” наладила выпуск нового вида гибких полимерно-армированных труб c изоляцией из пенополиуретана, предназначенных для использования в нефтегазовом секторе для транспортирования нефти, воды и газа. Производство налажено на московской площадке группы. Новинка позволит заместить на рынке продукцию зарубежных компаний», — рассказал Владислав Овчинский.

На данный момент компания выпускает трубы диаметром 50–150 миллиметров. Они способны выдерживать рабочее давление 40–210 бар и могут эксплуатироваться при высоких температурах — до 80 градусов по Цельсию. Трубы имеют многослойную конструкцию. Их особую прочность обеспечивает армирующий слой из полимерно-композиционной ленты, отличающейся повышенной стойкостью при растяжении.

Гибкие полимерно-армированные трубы — перспективная разработка для отечественной нефтегазовой отрасли. Их применение позволяет снизить затраты более чем на 30 процентов по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. С помощью ГПА-труб удается уменьшить транспортные расходы, затраты на монтаж, а также на последующую эксплуатацию, в несколько раз снизить аварийность и обеспечить срок службы не менее 25 лет.

Новую продукцию предприятия представили на международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2023», которая проходит в Москве с 24 по 27 апреля.

Открытие собственных производственных площадок в городе дает предпринимателям ряд возможностей для реализации товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также для расширения деятельности.

