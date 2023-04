Московские школьники повторно написали пробные ЕГЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В апреле в Москве прошли пробные единые государственные экзамены (ЕГЭ) для учеников 11-х классов. Будущие выпускники повторно написали контрольные работы в формате итогового экзамена по всем основным школьным предметам. Возможность еще раз пройти экзаменационную процедуру перед настоящим испытанием помогла им оценить в динамике уровень знаний и психологической готовности. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Осенью прошлого года одиннадцатиклассники написали первую серию тренировочных экзаменов в рамках нового формата обучения, в котором сделан акцент на подготовку к ЕГЭ. Это помогло детям проверить уровень знаний и выявить темы, требующие проработки, а школам — распределить учеников по группам, в которых они с февраля посещают практикумы по подготовке к экзаменам. Сейчас школьники повторно написали пробные ЕГЭ, чтобы закрепить пройденный материал и знание самой процедуры экзамена. Такие самопроверки позволят им избежать лишнего стресса во время реальных экзаменов, причем не только выпускникам, но и их родителям. До начала основного периода ЕГЭ остался месяц. У ребят еще есть время, чтобы учесть свои ошибки и проработать сложные темы», — рассказала Анастасия Ракова.

Помочь с проработкой сложных тем одиннадцатиклассникам могут не только учителя на практикумах, но и множество обучающих материалов для самоподготовки. В библиотеке «МЭШ» для будущих выпускников разместили более 300 видеоразборов заданий по каждому предмету, которые записали лучшие педагоги Москвы. Кроме того, школьники могут воспользоваться видеоуроками, интерактивными пособиями, советами учителей-профильников по эффективному распределению времени на экзамене, рекомендациями экспертов, а также советами психологов о том, как избежать стресса на экзаменах и во время подготовки к ним.

С февраля одиннадцатиклассники начали по-новому готовиться к ЕГЭ в школах: они посещают практикумы по предметам, которые выбрали для сдачи. На занятиях школьники разбирают экзаменационные задания и отрабатывают темы, которые вызывают вопросы. При этом количество уроков осталось прежним. Освоение школьной программы по некоторым предметам, изучаемым на базовом уровне, к февралю закончилось, и практикумы заняли их место в расписании.

Так, в расписании остались профильные предметы, изучаемые на углубленном уровне, а также математика, история, обществознание, литература и физкультура — ими занимаются все учащиеся независимо от профиля класса. Кроме того, обязательным для всех стал практикум по русскому языку.

Подробнее о новом формате подготовки к единому государственному экзамену в столичных школах можно узнать на сайте «Школа. Москва».

