Московские предприятия нарастили объемы производства рыбной и мясной продукции

За первые два месяца 2023 года столичные производители выпустили свыше 46 тысяч тонн колбасных изделий, около 7,2 тысячи тонн переработанных рыбных продуктов и почти 2,5 тысячи тонн мясных субпродуктов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе — феврале 2023 года объем производства переработанной рыбной продукции в Москве вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, колбасных изделий — на семь процентов, мясных субпродуктов — на два процента. Столичные компании наращивают выпуск в том числе благодаря поддержке города. Например, статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые преференции, имеют три производителя мясных изделий, а также изготовитель рыбной продукции», — рассказал Владимир Ефимов.

Для предприятий со статусом промышленного комплекса действует пониженная ставка налога на прибыль — 13,5 процента вместо установленных 17. Кроме того, налог на имущество и землю составляет соответственно 50 и 20 процентов от исчисленного.

Всего столичным предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки, а также ряд антикризисных инструментов. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре. Созданные в Москве комфортные условия для бизнеса позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям.

«Столичные продовольственные предприятия сегодня активно модернизируют свои площадки с помощью финансовой поддержки города. Так, трем производителям мясной продукции Москва одобрила льготные инвестиционные кредиты на 6,6 миллиарда рублей. Эти средства заводы смогут направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности или на создание промышленной инфраструктуры на территории города», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Реализацией программы занимается Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Помимо этого, он предлагает восемь видов займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта и другие цели. Средства можно получить по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 миллионов рублей.

Также для столичных производителей работает центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти и другим. Обратиться туда можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Трем пищевым предприятиям одобрили льготные кредиты на 6,6 миллиарда рублей

