Московские предприниматели смогут получить кредит под залог интеллектуальной собственности

В Москве начали реализовывать пилотный проект по кредитованию предпринимателей, которые занимаются наукоемким бизнесом и современными технологиями. Они смогут получить займы до 50 миллионов рублей под залог прав на свои идеи и разработки. Программа запущена по инициативе Правительства Москвы при участии Сбербанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Московского инновационного кластера.

«Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей. Рассчитываем, что пилотный проект даст возможность монетизировать интеллектуальную собственность и добиться еще более высоких результатов. Заявки принимаются до 31 мая», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

К участию в проекте приглашают предприятия малого и среднего бизнеса. Им необходимо иметь регистрацию в Москве и владеть правами на интеллектуальную собственность. После подачи заявки на платформе Московского инновационного кластера i.moscow и оценки рыночной стоимости разработок компании могут получить поручительство в размере до 95 процентов от суммы займа.

До 1 июня можно также подать заявку на грант за патентование изобретений и полезных моделей.

Кроме того, для предпринимателей действует сервис «Защити идеи и разработки», который помогает закрепить за собой права на результаты интеллектуальной деятельности. Помимо этого, в столице проводят бесплатные курсы и бизнес-тренинги для изобретателей.

Московский инновационный кластер помогает создавать условия для реализации приоритетных направлений научно-технического развития. В его составе более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы появился в 2006 году. Он решает проблемы нехватки обеспечения (залога) у предприятий малого и среднего бизнеса, которые возникают при кредитовании. Он также выступает поручителем по кредитам. Специалисты консультационного центра при фонде могут рассказать о действующих мерах финансовой поддержки, льготных программах и лимитах в банках.

