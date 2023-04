Московская биржа начинает торги акциями ЦГРМ “Генетико”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

26 апреля 2023 года на Московской бирже начались торги акциями ПАО “ЦГРМ “Генетико”. Торговый код – GECO.

Первичное размещение акций (IPO) ЦГРМ “Генетико” состоялось на Московской бирже 25 апреля. Компания разместила 10 млн акций по цене 17,88 рублей за акцию и привлекла 178,8 млн рублей, ее рыночная капитализация составила 1,48 млрд рублей. Книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос превысил 439 млн рублей.

Акции ЦГРМ “Генетико” включены в третий уровень листинга Московской биржи и в сектор Рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Торги и расчеты осуществляются в российских рублях.

Компания занимается развитием новых методов генетической диагностики для профилактики и лечения тяжелых заболеваний, а также внедрением новых технологий генетических исследований для медицинских и научных целей.

Привлеченные в ходе IPO средства “Генетико” планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Владимир Гусаков, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи:

“Выход нового эмитента на IPO демонстрирует, что даже при текущей непростой конъюнктуре российского финансового рынка акционерное финансирование остается востребованным как со стороны компаний, планирующих привлечь средства, так и со стороны инвесторов, заинтересованных в новых инструментах и диверсификации своих вложений. ЦГРМ “Генетико” ведет деятельность в принципиально важной для общества сфере разработки и применения инновационных биотехнологий. Мы поздравляем компанию с переходом на новую ступень развития и желаем ей успешной публичной истории”.

Артур Исаев, основатель ИСКЧ, председатель совета директоров “Генетико”:

“Размещение акций компании “Генетико” – первое IPO в 2023 году и одновременно показательный пример эффективности Московской биржи как площадки для привлечения капитала в высокотехнологичный бизнес. Для финансовой системы это четкий сигнал устойчивого развития российского рынка капитала, который готов предоставлять дополнительные возможности инновационному сектору экономики. Благодарим команду биржи за сотрудничество и профессионализм”.

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины (ЦГРМ) “Генетико” (дочерняя компания ПАО “ИСКЧ”) – инновационная компания, работающая в сфере репродуктивной генетики, онкогенетики, NGS-cеквенирования для медицинских и научных целей, биоинформатики. Принадлежащий компании Центр Genetico имеет комплекс лабораторий, осуществляющих генетические исследования в различных областях на основе технологий разной степени сложности.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы “Московская Биржа” входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com

