Москва поделится с регионами лучшими практиками городского развития

Эксперты столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений проведут серию выездных семинаров в субъектах Российской Федерации в рамках нового коммуникационного проекта «Лучшие практики Москвы». Первые выступления спикеров прошли 26 апреля в Республике Карелии. Об этом сообщила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Москва регулярно становится площадкой для поиска и тестирования новых механизмов городского развития. Впоследствии они дорабатываются и успешно внедряются, что позволяет повышать инвестиционную активность и обеспечивать комфортные условия для ведения практически любого бизнеса. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в свое развитие, приходит три рубля частных средств. В результате большая часть инвестиций Москвы в инфраструктуру окупается в течение 10–15 лет.

«Москва одной из первых начала применять различные механизмы государственно-частного партнерства и сегодня успешно привлекает средства инвесторов для реализации социально значимых проектов. На данный момент город заключил шесть концессионных соглашений, по которым создан международный онкологический центр, строятся северный дублер Кутузовского проспекта, инновационная школа в Сколкове, три объекта водоотведения для обращения с иловым осадком сточных вод, а также гостиница. Также столица подписала 10 офсетных контрактов, предусматривающих поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для нужд города. В период, когда экономика страны активно адаптируется к работе в новых условиях, ценность уникального опыта по управлению и приумножению собственных ресурсов возрастает. Столичные специалисты всегда были открыты к диалогу с коллегами из других регионов, а теперь мы решили масштабировать эту практику. В рамках нового коммуникационного проекта эксперты комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы побывают в субъектах Федерации, встретятся с местными инвесторами и представителями органов исполнительной власти и представят конкретные инструменты, чтобы помочь адаптировать опыт столицы в регионах. Карелия — давний партнер столицы, и мы благодарны, что она первой присоединилась к нашему проекту», — рассказала Мария Дерунова.

Семинар в Карелии посетили около 70 слушателей. Среди них представители органов исполнительной власти и крупных компаний, в том числе министерств республики, городской администрации, банков и других организаций.

Директор ГБУ «Агентство промышленного развития Москвы» Анастасия Ходасевич рассказала о реализации программы комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, аналога которой в России нет. Участники встречи узнали, как эффективно реорганизовать заброшенные площадки, строить на них новые современные производства и общественно-деловые объекты, создавать рабочие места.

Начальник Управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок Департамента города Москвы по конкурентной политике Антон Прокофьев выступил с темой «Портал поставщиков. Цифровые инструменты проведения закупок малого объема». Портал поставщиков — это удобный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, позволяющий обеспечивать потребности образовательных и медицинских учреждений, органов исполнительной власти. Уже сегодня на нем работают предприниматели из 40 регионов.

Подробно о формах государственно-частного партнерства, которые активно применяет столица, слушателям рассказал Ярослав Сорокин, заместитель директора Городского агентства управления инвестициями, подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы. В своем выступлении он поделился опытом заключения офсетных контрактов, концессий и контрактов жизненного цикла.

«Республика Карелия — динамично развивающийся регион. Инвестиции в основной капитал по итогам 2022 года составили 95,6 миллиарда рублей и выросли по сравнению с 2021 годом на 16,9 миллиарда рублей в действующих ценах. По динамике инвестиций за пять лет республика занимает седьмое место в России и первое на Северо-Западе. Правительство Республики Карелии всегда открыто к взаимодействию и обмену опытом с другими регионами страны. Темы, предложенные для обсуждения Правительством Москвы, нам интересны. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству», — добавил Министр экономического развития и промышленности Республики Карелии Олег Ермолаев.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелии Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества на 2021–2025 годы. Она направлена на расширение экономического взаимодействия и укрепление двусторонних связей регионов в сфере здравоохранения, образования, культуры и промышленности. Также документ предусматривает обмен опытом по реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие в организации тематических мероприятий, сотрудничество по вопросам импортозамещения и другим.

