МКБ организовал размещение облигаций в рублях и юанях на сумму 400 млрд рублей по итогам 1 квартала 

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в топ-3 организаторов на российском рынке в категории рыночные выпуски, номинированные в юанях, по итогам 1 квартала 2023 года по данным Cbonds.

МКБ также входит в топ-5 крупнейших организаторов облигационных займов в России. В 1 квартале 2023 года банк осуществил размещение 17 облигационных займов в рублях и юанях общей номинальной стоимостью, эквивалентной 400 млрд рублей.

