Лестница в небо: в Отрадном появится многофункциональный комплекс с необычной архитектурой

В рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Владыкино» возведут многофункциональный комплекс с террасами на крыше. Архитектурную концепцию разработало столичное проектное бюро.

«Многофункциональный комплекс построят в Сигнальном проезде на участке площадью 1,4 гектара в рамках проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла “Владыкино”. Общая площадь объекта составит 85,5 тысячи квадратных метров», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Нижняя часть здания будет представлять собой зигзагообразный пяти-шестиэтажный стилобат, который облицуют прозрачным стеклом, фактурной клинкерной плиткой графитового цвета с угольными подпалинами и серебристыми металлическими панелями. Над ним будут возвышаться четыре зеркальные 23-этажные башни. В совокупности со ступенчатым основанием они должны походить на лестницу в небо и создавать ощущение стремления вверх.

«На разноуровневой крыше стилобата появятся зеленые террасы. Кроме того, проект предусматривает возможность вертикального озеленения: удлиненные перекрестные арт-корзины на фасадах позволят разместить в них не только кондиционеры, но и вазоны с цветами. Фасады башен будут выполнены из обратнокрашенного стекла», — добавил Сергей Кузнецов.

Таким образом снаружи жилые помещения скроют от посторонних глаз, а жильцам будет открываться панорамный вид на город. На первом этаже откроются кафе и магазины. В комплексе оборудуют подземный паркинг на 135 машино-мест, куда можно будет спуститься на лифте, а также кладовые.

На территории появятся пешеходные зоны и площадки для отдыха, здесь высадят декоративные деревья и кустарники, а также установят малые архитектурные формы. В углублениях между секциями комплекса обустроят внутренние дворы.

Комплекс будет располагаться недалеко от Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук и парка «Отрада» в долине реки Лихоборки.

