Коротко и ясно: экономика

Управление по связям с общественностью СПбПУ запускает подкаст «Коротко и ясно», в котором учёные Политеха отвечают на вопросы студентов. Проект посвящён актуальным вопросам, с которыми студенты сталкиваются в повседневной жизни.

Экспертами выступают преподаватели Политеха, чья деятельность известна и за пределами университета. Героем первого выпуска стал Схведиани Анги, кандидат экономических наук, доцент Высшей инженерно-экономической школы. Темой выпуска стала экономика.

Сегодня в выпуске Анги расскажет о том:

Как правильно копить деньги и какой должна быть финансовая подушка .

Как банки определяют, кому давать кредит, а кому нет .

Как накопить на квартиру без ипотеки?

С чего начать инвестирование?

Как инфляция влияет на наши сбережения?

Чем обеспечивается нынешняя стоимость валют? Раньше она была прикреплена к рублю, а что сейчас?

Напоминаем, что у вас есть уникальная возможность задать нашим учёным в области лингвистики любой вопрос! Можно написать его в форму .

