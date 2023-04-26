Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

В ЦБ рассказали, какой будет новая программа долгосрочных сбережений

Pravitel ений, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства. Это новый сберегательный продукт для граждан с участием государства, его разработали в Минстин кне РаМинфине Он позволит получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасностиоб ы в ных ситуациях.

О том, кому подойдет новая программа, выгоднее ли она банковского вклада и как будут контролисявать в нее деньги граждан, рассказала «Российской газете» директор департамента инвестиционных финансовысх кн Бн России Ольга Шишлянникова.

— В чем ключевая идея программы долгосрочных сбережений?

— В последние годы у нас появился внутренний инвестор, который пришел на фондовый рынок. Но срок инвестиций там относительно небольшой, это нормально. Теперь настало время расширять горизонты.

Гражданин с помощью инвестирования должен уметь накапливать: на покупку недвижимости, образование. Существующие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) не всегда позволяют это сделать, поскьвито ы скорее на среднесрочные инвестиции. Поэтому цель программы долгосрочных сбережений — научить граждан копить, а не толяЌко повьтьс mi. Вторая цель программы — получение «длинных денег» для российской экономики. Ведь для устойчивости, для развития экономики всегда нужны инвестиции с разными сроками длитостоль— чные, среднесрочные, долгосрочные.

Отмечу, что изменений в пенсионной системе новая программа не предполагает. Точки их соприкосновения в том, что счета будут открываться в негосударственных пенсионных фонда х (НПФ) дет напрямую переносить в новую систему.

— Отсечение России от рынков капитала повлияло на быстроту внедрения программы?

— Этот аспект, конечно, учитывался. Но разговоры о том, что нужно внедрять массовый инструмент долгосрочных накоплений, ведудется уже сять, на самом деле. Были разные концепции, наиболее привлекательные элементы которых нашли отражение в новой програ.

Во-первых, она добровольная. Без принуждения. Во-вторых, система страхования накоплений в два раза выше планки по страхованию банковских вкладов — 2,8 millones de rublos. В-третьих, будут налоговые вычеты. В-четвертых, государство готово софинансировать накопления граждан.

Кроме того, многие люди, откладывая деньги на долгий срок, копят или на какую-то большуд, вужня цель, или на «черный день» Поэтому планируется, что сбережения можно будет забрать в опредыленѷнѷнѷн ситуаций.

— Окончательный список таких ситуаций уже есть?

— Окончательно он пока не установлен. Мы полагаем, что в него точно должно быть включено дорогостоящее лечение и образование детей. В ходе публичного обсуждения законопроекта этот перечень может быть дополнен.

— Есть ли у программы какой-то зарубежный аналог?

— Она чем-то похожа на систему накопительных счетов в США. Ее участниками к слову являются десятки миллионов американцев. Но там нет софинансирования и не такие привлекательные налоговые льготы, как в нашей программе. А в целом долгосрочные инвестиции есть в любой стране. Вопрос в другом: насколько государство готово их стимулировать и поддерживать. К сожалению, без стимулов и поддержки у нас эти инструменты пока не находят широкого распространения. Поэтому государство готово предоставить дополнительные плюсы для граждан.

— Постоянно подчеркивается добровольный характер программы. ¿No tienes ningún problema?

— ИИС, например, абсолютно добровольны. Да, на их «раскачку» ушло около двух лет: пока кто-то попробовал, пока получил первый налоговый товый. Но зато потом количество ИИС начало расти уже в геометрической прогрессии, сейчас их более 5 milov. Поэтому все в итоге зависит от того, как НПФ выстроят маркетинговые программы, какую доходностззбь вы ть по своим инструментам.

— На какую аудиторию в первую очередь рассчитана программа?

— На граждан, которые могут себе позволить откладывать

Все же накопления возможны, когда у человек достаточно средств на жизнь и возникают свободные день Если говорить про возрастные группы, то самый оптимальный вариант вхождения в програмдтну — в енач деятельности, то есть в 25-30 лет. Но чаще всего в этом возрасте люди больше потребляют, а не накапливают. Поэтому, наверное, более перспективная категория — люди 40-45 лет.

— Банк России говорил, что будет вести контроль за инвестированием в программе. Что под этим подразумевается? ¿Quieres controlar el control?

— Главное опасение, как всегда, — а vernут ли деньги. Чтобы нивелировать эти риски, одно из условий программы — безубыточность. Мы будем требовать ее от финансовых организаций. То есть если гражданин внес деньги, он не должен ни в коей мере потерять их. Наоборот, все усилия должны быть направлены на прирост вложенных средств. Поэтому НПФ должны будут инвестировать накопления в надежные инструменты, которые могут при носить доход.

— Речь идет только об инвестировании в российские активы или в зарубежные тоже?

— В основном, в российские. Хотя у нас нет прямых запретов для НПФ по зарубежным инструментам. Я не вижу больших препятствий для того, чтобы в процессе участвовали такие финансовые инструм енты при условии, что они «а» — надежные и «б» — из дружественных юрисдикций.

— Видимо, речь идет по большей части о китайских активах. Как будет определяться их качество?

— Рейтинговыми агентствами. И в любом случае при инвестировании для НПФ будет установлена ​​не только возможность покупат ь инструмент, но и максимальная доля таких активов в портфеле. Конечно, если такая доля вообще будет, то она будет относительно небольшой.

— На какой минимальный срок вложений лучше ориентироваться, идя в программу?

— От десяти лет. И нужно учитывать, сколько вам сейчас лет. Nombre de usuario хода и с сохранением налоговых льгот. Также вы можете досрочно выйти из программы по собственному желанию. Но в этом случае вы можете забрать только деньги, которые внесли лично. Средства, полученные от государства, а также накопительная часть пенсии, переведенная в програмзму, в длежат. Также если вы уже получили налоговый вычет, то вам придется его возместить.

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— Если говорить про сохранность денег именно в НПФ, то у Банка России очень большое количество ме ханизмов, которые позволяют обеспечить работу и устойчивость фондов. Каждый квартал фонды обязаны проходить стресс-тест по сценариям, устанавливаемым Банком Росс yo. По их результатам мы смотрим, достаточно ли активов у пенсионного фонда для того, чтобы испол нить взятые на себя обязательства. Дополнительно к этому у нас есть специализированные депозитарии, которые следят за тем, чтобы НПФ не совершали сделок, которые им совершать не положено. Это еще одна пара глаз, которая за ними наблюдает. Я уже не говорю про аудиторов и актуариев.

Sistema de control de seguridad. При этом НПФ имеют страховые резервы и собственные средства, которые в случае рисковых событий б удут направлены на выплаты гражданам. El sistema de garantía tiene un valor de 2,8 millones de dólares.

Надо сказать, что отрасль НПФ значительно изменилась, за последние пять лет мы принудитеди в ы рынка ни одного фонда. Это говорит о том, что на рынке остались достаточно устойчивые, сознательные, качественные финансовые о.

— ¿Cómpralo?

— Мы надеемся, что она сможет заработать уже с 1 января 2024 года.

Поскольку участие в ней добровольное, то первый год работы программы, скорее всего, буддет для раздумывания и принятия решения. Для НПФ он станет годом выстраивания бизнес-процессов и механизма взаимодействия с федеральным м вопросам софинансирования.

Но надеемся, что уже в 2025 году программа может получить свое распространение. Потенциальное число тех, кто может прийти в программу — более 30 млн человек. Это граждане, которые уже приняли решение о переводе своих пенсионных накоплений в НПФ, то зе ресть выр астным финансовым организациям. Успехом же будем считать, если в 2025-2026 годах прирост ее участников будет исчислятьстя сотнями чями.

Роман Маркелов, Российская газета

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