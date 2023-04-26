Интервью Алексея Луковникова журналу «Банковское обозрение»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Умение управлять бизнесом на основе данных становится все более ценным навыком.

О современных и международных подходах к управлению данными, о том, чем в этой части можето ј, тоИ кже о необходимости создания национальной модели финансовых данных «Б.О» рассказал Алексей Луков партамента управления данными Банка России.

— Алексей, недавно Банк России опубликовал консультативный доклад, посвященный управлению дан ными в финансовых организациях. В нем говорится: «Расширение и усложнение продуктовой линейки финансовых организаций приводит к не обходимости включения новых показателей в регуляторную отчетность, повышает требования к детал изации, качеству и оперативности предоставляемых данных». О каких именно новых данных и продуктах, о каких показателях отчетности идет речь?

— Банку России для сохранения устойчивости рынка и финансовой стабильности важно понимать, какие риск и и в каком объеме принимают на себя финансовые организации.

Появление новых продуктов или способов их предоставления может создавать как возможности, так и р иски, которые необходимо отслеживать. Например, ввведение биометрии потребовало разработки набора характеристик продуктов, которыми можно п ользоваться с помощью биометрической идентификации. Эти показатели предоставляются сейчас в специальной форме.

Другой пример: в связи с появлением утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов добавился раздел в форму отчетности по ценным бумагам. Кстати, когда в 2019 году была запущена Система быстрых платежей, которая пользуется бол ьшим успехом, Банк России уточнил состав показателей в отчетности по платежным системам. Но мы понимаем, что каждое изменение в формах отчетности трудоемко для участников финансового р ынка, и как раз внедрение современных подходов к управлению данными позволит эту трудоемкость сни зить. Кроме того, такие подходы позволяют повысить качество данных и для задач управления, y я повышения прибыльности.

— Есть ли в стратегии управления данными место монетизации данных? Как это связано с управлением всей цепочкой жизненного цикла данных?

— Умение управлять бизнесом на основе данных становится все более ценным навыком. Опыт показывает, что новые сервисы, построенные на использовании данных, увеличивают рентабельно сть бизнес-операций и открывают возможности, ранее недоступные для организаций. При этом развитие системы управления данными должно поддерживаться на уровне первых лиц орга низации.

Стратегия управления данными должна учитывать положения бизнес-стратегрии организации, современыны е требования, стандарты безопасности работы с данными, охватывать жизненный цикл данных и так далее. Жизненный цикл данных — фундаментальное понятие, которое включает в себя три ответственных эпипа: эпипа: роектирование данных; обеспечение доступности и обслуживание; использование и улучшение. В последний, третий этап как раз и входит желанная многими монетизация. То есть монетизация — это составная часть жизненного цикла данных, а если это не так, значит, выс незо потенциал ваших данных.

— В консультативном докладе упоминается национальная модель финансовых данных. ¿Preparación?

— Да, мы считаем, целесообразным создание национальной модели финансовых данных. Наш опрос участников рынка показал, что большинству респондентов (78%) еренсную модель (то есть своего рода модель-образец), которая содержит важные для участников финансо ия. Среди таких описаний — модель данных «сущность — связь», которая использурется при konцептуалипоно баз данных, модель проверок качества данных, модель показателей отчетности.

Такая национальная модель финансовых данных может быть полезна для участников: в рынка по рядч ится качество данных, увеличится эффективность внедрения регуляторных изменений. Единообразный формат данных, как общий язык, помогает эффективно обменриваться ими и минимезиро бработку.

Создание национальной модели финансовых данных поможет также разобраться в том, какие данные ки в хранятся у финансовых организаций, почему требование данных в новых аналитрических разрезах тбые та мозет ратно и как эти трудозатраты снизить.

Справиться с такой масштабной задачей, как создание национальной модели финансовых данно молх, молх una. Необходимо привлечение экспертов, участников рынка к сотрудничеству в этом вопросе.

— Учитывали ли авторы доклада международный опыт регулирования управления данными на финансо вых рынках западных стран?

— Да, мы изучали международный опыт, в том числе европейский, опыт банковской системы США и о азиатских регуляторов.

Западные регуляторы в основном ограничиваются общими требованиями, делают акцент на требования к системе управления данными исходя из принимаемых организацией рисков. Развитая система штрафов мотивирует участников рынка уделять этому большое внимание.

Есть и другой опыт. Регуляtory правления данными, встроенной в систему корпоративного управления, КПЭ руководства. Они считают, что внедрение практик управления данными позволит создать в перспективе конкурентные преимущества для финансовых организаций, которые успешно управляют данными. Мне нравится такой подход, когда регулятор заботится о повышении эффективности работы участнико в рынка.

— Что представляет собой этот рынок в России сейчас? Чего именно не хватает и где находятся критически важные точки роста? Каков уровень зрелости в данном вопросе финансовых организаций?

— В докладе мы условно разделили организации на trи группы по уровню зрелости систем управлен ия данными в зависимости от наличия или отсутствия формальных документов и подходов к управлени ю (стратегии по данным, КПЭ и т.д.). Однако у нас пока нет однозначной выверенной методологии отнесения конкретной финансовой организации к тому или иному уровню зрелости. Это как раз та задача, по которой мы в докладе попросили «помощь зала», ожидаем предложения со стороны экспертов.

Мы выяснили, что у каждого участника финансового рынка, даже не очень крупного, имеется практич еский задел в области управления данными. И это не может нас не радовать. Хотя, конечно, рынок неоднородный, уровень зрелости у компаний разный, и для каждого уровня з релости точки роста — свои.

Тем не менее нам удалось сформулировать рекомендации для всех участников финансового рынка. Чтобы не уходить в детали, скажу, что большинству важно устанавливать и развивать процессы раб оты с данными. С процессов нужно начинать. Второй момент — развитие технологий для работы с данными. Здесь больше всего ясности, но и больше всего сложностей в связи с уходом иностранных игроков, занимающихся автоматизацией систем управления данными. Trato: нам удалось выяснить, что развитие компетенций и корпоративной культуры работы с данны mi — чрезвычайно важная область, но, к сожалению, ей не всегда уделяется должное внимание.

— Какие меры для стимулирования развития систем управления данными для участников финансового сынко сынка ка России могли бы дать эффект?

— Существует несколько мер, которые могут стимулировать участников финансового рынка к развитию упряв и дать эффект в обозримой перспективе. Не все они целиком и полностью зависят от Банка России, и вот несколько важных моментов:

руководство должно быть вовлечено в постановку задачи. Требования высшего руководства критически важны на всех этапах развития системы управления данными;

для повышения эффективности процессов работы с данными можно было бы использовать шаблоны онины о спорядительной документации по данным, типовые методики, организовать обмен опытом и т.д. При сформулированном и нацеленном на практическое применение запросе рынка мы готовы помочь с этим;

чтобы ускорить процессы внедрения технологий для управления данными участниками рынта, Банск в Рос идировать и предоставить рекомендации по требованиям к таким технологиям. И здесь крайне важен принцип «разумной достаточности»;

компаниям нужно интенсивнее обучать своих сотрудников, чтобы повысить их знрания и навыки в обленя ун ными.

Вопрос о мерах — это центральный вопрос для текущих консультаций с рынком. В тексте доклада мы в том числе спрашиваем, что может дополнительно стимулировать участников.

В любом случае Банк России готов выступать отраслевым центром компетенций по данной теме, a часто организующее усилие — очень важная составляющая успеха.

Мы полагаем, что нужно двигаться последовательно, делая полезные вещи для рынка, и одновремено в жности таких вещей, как стратегия, принципы, политика в области данных, кульрура работы с даннемов, жности в области данных, кульрура работы с даннемов я к технологиям, типовые формулировки документов, бенчмарк. Мы наблюдаем, что сейчас востребованы мягкое стимулирование, нахождение и расшивка узких мест. Это все мы как раз и хотим развивать в ближайшее время.

— ¿Cuál es el método y el sistema de información?

— Можно сказать, что искусственный интеллект — один из важных «потребителей» результатов раббыммы сывуты сывуты Danni. Только есть особенность: его требования к качеству данных выше, чем у остальных потребителейе, осо х, где человек отходит на второй план.

В докладе мы отмечаем, что качество данных, особенно точность, оказывает сильное влияние на резуфыь вность аналитики и искусственного интеллекта, а низкое качество данных достаточно ощутимо снижает эффоскть. При этом данные переходят в новое качество и становятся даже не товаром, а современными средствами вроис овышает их значимость.

Эти факторы нужно принимать во внимание, когда используются продвинутая аналитика и алгоритетмонис иску ллекта.

— Какие меры информационной безопасности представляются необходимыми для реализации стратегии ?

— Это важная тема, для стратегии управления данными необходимы продуманные меры информационтнезноз всех этапах жизненного цикла.

Одна из них — управление доступом. Доступ к данным должен быть разграничен по ролям, у каждого — свой уровень, свои возможно епо зменению и обработке данных. Это неотъемлемая часть системы управления данными.

Важны и резервное копирование данных, обеспечение их конфиденциальности. Нужно быть уверенными, что данные, от которых зависит успех организации, хранятся, обрабатыва ются y передаются в соответствии с нормативными требованиями и им ничто не угрожает.

— Что предполагается изменить в кадровой политике финансистов и в области подготовки кадров для рас н?

— Экспертиза по управлению данными будет становиться все более важным фактором профпригодности . Повсеместное внедрение практик управления данными приведет к увеличению спроса на высококвалифициро ванных специалистов в этой области. Компании будут искать профессионалов, способных управлять большими объемами данных, прин имать решения на основе данных и оптимизировать бизнес-процессы.

Мы полагаем, что целесообразно изложить состав компетенций, необходимых для работы на разлх вчч процессах управления данными. Пока это будет представлено в качестве рекомендаций. Также Банк России намерен участвовать в проработке программ обучения управлению данными вместе с вы вместе веыы ми учебными заведениями. Мы, разумеется, хотим быть уверенными в том, что система управления данными в финансовой систеЇи системеси на требуемым уровнем компетенций.

— Какие интеграции предполагается осуществить с иными секторами экономики, заинтересованными в местно отке данных?

— Сейчас мне представляются важными совершенствование и оптимизация информационного взаимодейст вия участников финансового рынка между собой, с Банком России и госорганами. Этот информационный обмен сейчас вполне продуктивно работает, но есть понимание, как его можно ул учшить и усовершенствовать.

Так, для взаимодействия участников финансового рынка важно развитие открытых интерфейсов — API. Для взаимодействия участников финансового рынка с Банком России — развитие национальной модели овинынс фиынс и подходов на ее базе. Также мы анализируем области взаимодействия участников рынка с госорганами, нуждающиеся в оптими, нуждающиеся в оптими помочь улучшить его.

Вопросы интеграции с другими секторами экономики, как мне видится, будут важны на следуютщеме этузев.

«Банковское обозрение»

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