Инновации в деревянном строительстве стали темой конференции в СПбГАСУ

В рамках XIV Международного конгресса по деревянному строительству в СПбГАСУ состоялась международная научно-техническая конференция «Инновации в деревянном строительстве».

На открытии мероприятия выступил Андрей Кириллов, член совета партнёрства Ассоциации деревянного домостроения, президент группы компаний «Русский Запад» – генерального партнёра мероприятия. По его мнению, деревянные дома – лучшее место для жизни, а деревянные конструкции – будущее экологического домостроения.

Антон Гайдо, декан строительного факультета СПбГАСУ, подчеркнул: конференция даёт возможность выступить производителям, видным учёным, начинающим исследователям.

«Дерево – это природный, восстанавливаемый, традиционный для России ресурс. По экологическим свойствам среди строительных конструкций дерево стоит на первом месте. В отличие от бетона и металла, на изготовление деревянных материалов не затрачивается много энергии. В процессе роста дерево положительно влияет на снижение выбросов диоксида углерода в атмосферу. У нас в России запасы древесины очень большие – 25 процентов от мировых. Сейчас появились новые клеёные материалы, которые позволяют расширить возможности строительства. Инженерная древесина поднимает деревянное домостроение на новый уровень», – уверен Александр Черных, президент Ассоциации деревянного домостроения, заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций СПбГАСУ.

Конференция проходила в СПбГАСУ в двенадцатый раз, став местом встречи представителей науки и отрасли. В работе конференции принимали участие представители России, Республики Беларусь, Вьетнама, Казахстана, Китайской Народной Республики. Многие из них обучались в СПбГАСУ. Среди них – Сюй Юнь, доцент, начальник отдела науки и технологий Северо-Китайского университета водного хозяйства и гидроэнергетики, который закончил аспирантуру нашего вуза. Спикер рассказал об исследовании сейсмических свойств CLT-железобетонных каркасных конструкций. Китай относится к странам с высокой сейсмической активностью, поэтому очень важно оценивать стойкость зданий и повышать их сейсмическую устойчивость. Сюй Юнь проинформировал о проведённых испытаниях, направленных на выявление закономерности разрушения и механизмов взаимодействия между деревянными и железобетонными конструкциями.

Наш вуз – один из лидеров в области научного сопровождения деревянного домостроения. Здесь проводят научные исследования по заказу Минстроя РФ и готовят кадры для производства. В СПбГАСУ действует базовая кафедра корпорации «Русь», где студентов обучают практикующие специалисты.

