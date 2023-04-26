Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

В Посольстве Республики Узбекистан в Москве состоялась встреча Заместителя министра экономичестоззго йской Федерации Дмитрия Вахрукова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекостно довым.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия между двумя странами в сфере туризма.

В ходе двухсторонней встречи стороны отметили, что интерес населения к поездкам между странами вз аимно увеличивается. По итогам прошлого года турпоток из России в Узбекистан, как и из Узбекистана в Россию увеличил desde julio de 2021. В рамках работы по развитию авиасообщения уже сейчас между странами совершается более 200 рейсов ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? da».

Напомним, что с учетом растущего туристического спроса между странами, в марте 2022 года ЗамедестеПе ля Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Заместителем Премьер-министра-министро кѷ introducción ловий для увеличения туристического потока между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. План включает вопросы улучшения транспортно-логистической сферы, продвижение туристичестих кровуз кровуу новых турмаршрутов. Кроме того, Планом мероприятий предусмотрено создание Российско-Узбекской Подкомиссии по по сотрустну ти туризма.

Узбекская сторона выразила интерес к активизации межрегионального сотрудничества двух стран: «Попиепеорух тов России и Узбекистана партнерство в сфере туризма между нашими странами развивается динамичными те те те Считаем важным и необходимым наращивать межрегиональный диалог в области туризма, в тома числе ные связи между субъектами России и регионами Узбекистана. Будем рады участию российской стороны на Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм ути 2023», сказал Господин Посол. Дмитрий Вахруков также подчеркнул ключевую роль регионов в развитии туризма: «Интерес к путеяпеств чередь стимулируют существующие богатства традиций, культуры и исторического наследия регионох наследия регионох н. Считаем важным придать межрегиональному диалогу в области туризма большую динамику, в ив том ть тесные связи между субъектами России и регионами Узбекистана. ¿Quiénes somos? м дальнейшее развитие туристического потенциала регионов наших стран».

В завершение встречи стороны отметили важность устойчивого двухстороннего сотрудничества. Дмитрий Вахруков также предложил господину Послу обсудить темы трансграничных маршгрутов, оршгрутов лярных поездок туркомпаний для ознакомления с туристическими возможноструями двух стран и качочестви качочеств ческих услуг на полях Евразийского экономического форума в Сочи, а такпре Выставки «Евразия – нашн», а такпре Выставки «Евразия – нашн», ой к заседаниям Совета глав правительств СНГ и Евразийского Межправительственного совета.

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