Забота о здоровье четвероногих помощников: как лечат собак-проводников в Москве

Сегодня отмечается Международный день собак-проводников. В Москве четвероногие помощники получают ветеринарную помощь на безвозмездной основе. О том, как организован этот процесс, рассказали в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

«Собаки-проводники — это не просто четвероногие друзья, а самые настоящие помощники. Именно поэтому их здоровье тщательно контролируется. Ветеринарные врачи государственных клиник Москвы проводят полную диспансеризацию таких питомцев. Для этого специалисты выезжают владельцам животных на дом. В 2022 году ветеринарные врачи совершили более 210 выездов к собакам-проводникам, а с начала этого года — уже более 40», — сообщили в Комитете ветеринарии Москвы.

Для проведения полного осмотра собак специалисты приезжают на спецавтомобилях. Эти машины оснащены современным оборудованием для проведения УЗИ, ЭКГ, несложных хирургических манипуляций и лабораторных исследований биоматериала. Во время выездов животных также вакцинируют против бешенства и других инфекционных заболеваний. Если питомцу требуется более тщательная диагностика или операция, его доставят в ближайшую ветеринарную лечебницу.

Кроме того, за каждой такой собакой закреплен свой лечащий ветеринарный врач. При появлении любых симптомов владелец может обратиться к специалисту — питомца осмотрят и окажут всю необходимую помощь.

Чтобы получить в помощь собаку-проводника, жителям Москвы с инвалидностью по зрению нужно обратиться в центр социального обслуживания с заявлением.

«Департамент труда и соцзащиты помогает незрячим москвичам получить собаку-проводника. При этом собака должна быть рекомендована в индивидуальной программе реабилитации или абилитации человека с инвалидностью. Эти животные помогают социальной адаптации, повышают мобильность человека и становятся членами семьи», —отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник. Узнать об услугах городских лечебниц можно на странице проекта «Как стать суперхозяином». Предварительно записаться на прием можно онлайн на mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» или по круглосуточному телефону контакт-центра: +7 (495) 612-04-25.

