День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф в парке Академика Сахарова в Санкт-Петербурге

26 апреля в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации и памяти жертв в радиационных авариях и катастрофах. В этот день в 1986 г. произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории – авария на Чернобыльской АЭС.

В результате аварии был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, распространившиеся на значительные территории. Многие люди лишились здоровья, дома, источника существования.

Участники ликвидации аварии – рабочие, учёные, военные и добровольцы проявили огромное мужество. Рискуя жизнью и здоровьем, они сделали всё возможное, чтобы избежать дальнейшего распространения радиации, защитить население от её пагубного воздействия.

Ежегодно 26 апреля весь мир отдаёт дань памяти и уважения участникам этой и других радиационных трагедий. Памятная дата призвана служить напоминанием об опасности ядерных аварий.

