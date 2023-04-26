Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia (2) –

В I квартале 2023 в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 018 поддельнхых н en Банка России, что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 agosto (8 131). В отчетном периоде было выявлено 2 082 поддельные пятитысячные банкноты, 224 поддельные чысые чысые кноты, 601 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей. Menos de 50 рублей (7). При этом было выявлено 35 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номина 5.

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в I квартале 2023 года, штук

Выявление поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) в I квартале 202

Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале 2023 года было выявлено 360 штук. Из них в январе обнаружено 240 подделок, в феврале — 62, в марте — 58. Среди выявленных подделок ѱо вили поддельные евро (187). Поддельных долларов США обнаружено 170. Кроме того, были обнаружены подельные китайский (ю 1), кнский ь 1 я гривна (1) и шведская крона (1).

Количество поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), выЏвлевных, выЏвлевных года

Наименование валюты

Количество (штук)

Доллар США

170

Evo

187

Китайский юань

1

Украинская гривна

1

Шведская крона

1

Всего поддельных банкнот

360

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