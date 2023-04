Городские службы привели в порядок объекты энергетики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала апреля специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по благоустройству столицы. В рамках месячника были приведены в порядок объекты энергетики. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках месячника по благоустройству, который начался 1 апреля, проводим работы по обновлению столичных объектов энергетики. В общей сложности привели в порядок около 16 тысяч сооружений — зданий трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт городских коллекторов, газораспределительных и тепловых пунктов. Провели промывку и покраску, при необходимости — техническое обслуживание и текущий ремонт», — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, службы комплекса городского хозяйства привели в порядок более одной тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов, более 300 газораспределительных пунктов и свыше 1,6 тысячи центральных тепловых пунктов.

Около объектов энергетики сотрудники комплекса организовали уборку территорий и благоустроили их.

