В столичных парках откроют выставку из цикла «Герои и подвиги»

В парках Москвы откроют третью фотовыставку из цикла «Герои и подвиги», приуроченную ко Дню Победы. Экспозицию, посвященную участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, представят в 12 зеленых зонах.

Посетители парков узнают о жизни и подвигах 33 героев. На стендах разместят фотографии разных лет из личных архивов семей военнослужащих, выписки из наградных документов, цитаты из писем и стихотворений бойцов.

Подвиги советских солдат перекликаются с подвигами современных российских военнослужащих: прикрыл собой боевых товарищей, под шквальным огнем врага вытаскивал раненых с поля боя, мужественно держал оборону, сдерживая натиск превосходящих сил противника. Расположение стендов выставки показывает преемственность поколений и самоотверженность русских воинов.

«Героев очень много. Мы стараемся рассказывать обо всех. Мы хотим, чтобы герои разных воинских специальностей, представители всех народов нашей огромной страны, которые сегодня показывают примеры мужества, отваги и самопожертвования, стали известны соотечественникам. На выставке мы рассказываем о современных героях, участниках специальной военной операции, и героях Великой Отечественной войны, потому что сегодня внуки и правнуки поколения победителей тоже сражаются за мирное небо, правду, справедливость», — отметила Виктория Петракова, научный сотрудник Российского военно-исторического общества (РВИО).

С 27 апреля москвичи и гости столицы смогут посмотреть экспозицию в парке искусств «Музеон», в Измайловском, Перовском, Гончаровском и Бабушкинском парках, а также в парках «Фили», «Ходынское поле», парке имени Ю.М. Лужкова, усадьбе Воронцово и в саду имени Баумана. В Таганском парке выставку откроют с 28 апреля, а в парке «Северное Тушино» — с 1 мая.

Узнать о жизни и подвигах героев посетители зеленых зон смогут в течение месяца. В парке искусств «Музеон» и парке «Северное Тушино» экспозиция будет представлена до 15 мая.

Материалы уличных выставок размещены на сайте спецпроекта РВИО «Герои и подвиги».

