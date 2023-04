В столице пройдет первый российский конкурс для создателей комиксов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве начинается прием заявок на участие в конкурсе для создателей комиксов «Комикс-погружение». Итогом проекта станет сборник, куда войдут более 10 графических историй. Местом действия будут креативные пространства: киностудии, издательства и швейные производства. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте Агентства креативных индустрий до 2 мая.

«Комиксы — быстрорастущий сегмент российского книжного рынка. Однако потенциал отрасли пока еще не реализован полностью. Конкурс “Комикс-погружение” позволит открыть новые имена для широкой аудитории, а также помочь талантливым художникам и сценаристам, которые уже активно работают в этом направлении, расти и развиваться в профессии», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Проект «Комикс-погружение» направлен на продвижение начинающих художников и сценаристов комиксов, а также популяризацию прикладных профессий в таких отраслях, как кино, легкая промышленность и фешен-индустрия, издательское дело.

Конкурс будет проходить в два этапа. В мае в медиацентре парка «Зарядье» в рамках московского международного фестиваля комиксов «КомМиссия» состоится первый этап проекта — практико-ориентированный интенсив. Там начинающие авторы получат теоретические и практические знания от экспертов, а также выполнят творческие задания. Итогом интенсива станет презентация проектов на фестивале «Красная площадь» в июне.

На втором этапе к 10 начинающим авторам присоединятся четыре профессионала, которые уже имеют опыт в создании комиксов. Более четырех недель участники будут работать над созданием полноценных графических историй: собирать материал в аутентичной среде московских креативных пространств, общаться с представителями различных профессий, делать зарисовки интерьеров и персонажей для своих историй. Комиксисты создадут сюжеты на тему кино, издательского делать или швейного производства.

Всего на проработку отведено четыре недели. Начинающие авторы смогут совмещать творчество, учебу или работу.

Сборник комиксов издаст партнер проекта — редакция Mainstream Geeks издательства АСТ. Он поступит в свободную продажу, и приобрести его можно будет онлайн и в магазинах. Проект организован Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Партнерами конкурса выступают издательство АСТ, проект «ЮФ», фестиваль «Лидеры молодого контента», Российская государственная библиотека для молодежи, федеральный социальный проект поддержки чтения «У страниц нет границ».

