В столице благоустроят территорию возле ТПУ «Планерная»

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территорию около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Планерная». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная цель проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ “Планерная”, в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта. Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства войдут улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд», — отметил он.

Во время работ обновят покрытие тротуаров и проезжей части, установят 155 современных уличных торшеров и фонарей с энергосберегающими светильниками. Для безопасности пешеходов на нерегулируемых наземных переходах поставят 35 опор контрастного освещения.

Для пассажиров общественного транспорта оборудуют восемь современных остановочных павильонов с разъемами для зарядки. «На месте стихийной парковки на улице Планерной организуем стоянку на 78 машино-мест. Отремонтируем три детские площадки, установим на них новое оборудование», — добавил Петр Бирюков.

Около здания ТПУ также появится комфортное общественное пространство с удобными скамейками и вазонами с растениями.

