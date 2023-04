В Политехе стартовала юбилейная международная политехническая неделя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

X Международная политехническая неделя объединила более 130 участников из Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Мали, России, Турции, Узбекистана и Таджикистана. Впервые за долгое время масштабный международный форум проходит в очном формате. Представители более двух десятков университетов и организаций примут участие в открытых дискуссиях, круглых столах, тематических семинарах и рабочих встречах.

Традиционно Международная политехническая неделя началась с пленарного заседания, в котором приняли участие представители СПбПУ, Правительства Санкт-Петербурга и вузов-партнёров. Выступая с приветственным словом, проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев отметил, что, невзирая на сложную геополитическую обстановку, в Политехнический университет приехало огромное количество друзей со всего мира. «Политех является лидером не только в области инженерного образования, но и в области развития добрососедских широких связей и партнёрских сетей с университетами практически всех континентов, — подчеркнул Дмитрий Арсеньев. — Вас ждет насыщенная программа — как рабочая, так и культурная, и, надеюсь, эта неделя подарит вам возможность встретиться с друзьями, найти новых партнеров и коллег и активно провести время».

Международная политехническая неделя-2023 имеет для СПбПУ особое значение: она не только стала юбилейной, но и проходит в канун 125-летия Политехнического университета. Пользуясь случаем, проректор по международной деятельности пригласил участников на торжественное празднование юбилея СПбПУ, которое будет проводиться в начале 2024 года.

От имени Правительства Санкт-Петербурга к участникам обратился директор Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности Юрий Снисаренко. Он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге наука и высшее образование имеет ключевое социально-экономическое значение, являясь самой большой отраслью по численности занятых лиц. Сотни тысяч человек сегодня учатся и трудятся, занимаются научными исследованиями и разработками. Безусловно, для нас международное и межрегиональное сотрудничество являются ключевыми направлениями работы , — отметил Юрий Снисаренко.

Санкт-Петербург действительно обладает широкой палитрой долгосрочных связей с российскими и зарубежными городами. Несмотря на уже геополитическую проблематику, город по-прежнему остаётся привлекательным для иностранных студентов — в прошлом году их количество в городе на Неве увеличилось и превысило отметку в 35 тысяч человек. И это только те, кто учится по основным образовательным программам. Долгие годы Петербург сохраняет статус исторической столицы науки и высшего образования России, обладая серьёзным научно-исследовательским потенциалом, который развивают в том числе передовые научные организации, какой, по словам Юрия Снисаренко, является Политехнический университет. Продолжая эту тему, директор Центра дополнительного профессионального образования Передовой инженерной школы (ПИШ) «Цифровой инжиниринг» Сергей Салкуцан представил участникам опыт реализации образовательных проектов ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Напомним, что в 2022 году СПбПУ вошёл в число победителей федерального проекта по созданию передовых инженерных школ. Грантовую поддержку получили 30 вузов из 15 регионов РФ. Основная цель ПИШ СПбПУ — решение фронтирных задач для высокотехнологичной промышленности, подготовка специалистов, обладающих компетенциями мирового уровня. Программа направлена на совместную работу с индустриальными партнёрами в области системного цифрового инжиниринга. Сегодня партнёрами ПИШ СПбПУ выступают госкорпорации «Росатом» и «Ростех», ПАО «Газпром нефть» и многие другие.

Тема важности подготовки кадров высшей квалификации прозвучала в докладе проректора СПбПУ по научно-организационной деятельности Юрия Клочкова. Он подчеркнул исключительное право Политехнического университета самостоятельно присуждать учёные степени — соответствующее распоряжение было опубликовано Правительством РФ в 2018 году. Политех может самостоятельно проводить аттестацию на присуждение степеней кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия. Это способствовало росту привлекательности СПбПУ не только среди российских молодых учёных, но и среди зарубежных: с каждым годом университет становится всё более популярным у иностранных аспирантов. Этому в значительной степени способствуют реализуемые в СПбПУ механизмы привлечения молодых учёных в вуз, в том числе через международную олимпиаду ассоциации «Глобальные университеты» Open Doors. О них подробно рассказала начальник отдела международного межвузовского сотрудничества СПбПУ Екатерина Беляевская. Сегодня в общей статистике по треку «Аспирантура» СПбПУ является одним из безусловных лидеров. 39 иностранных аспирантов — седьмая часть всех победителей по стране — выбрали Политех. Неуклонно растёт и количество научных руководителей из СПбПУ, готовых принимать иностранных аспирантов, в том числе на англоязычные программы аспирантуры. Информация вызвала значительный интерес со стороны зарубежных коллег, которые подчеркнули важность развития партнёрства по линии аспирантур. Эта мысль прозвучала в докладе проректора Цзилиньского университета (КНР) Чжэна Вейтао, который также говорил об открытом сотрудничестве, совместном продвижении высококачественной подготовки талантов и научно-технических инноваций.

О совместных образовательных программах и научных проектах с вузами России и Казахстана рассказал ректор Костанайского социально-технического университета Кадыргали Джаманбалин. Он подчеркнул важность создания филиалов российских вузов на территории Республики Казахстан: по мнению ректора КСТУ, они являются эффективным механизмом остановки «оттока» талантливой молодёжи за границу. Завершило серию докладов пленарного заседания выступление проректора по науке Российско-Армянского университета (РАУ) Паркева Аветисяна, посвящённое подготовке кадров высшей квалификации и научно-техническому сотрудничеству РАУ с ведущими университетами-партнёрами и научными центрами РФ. Отдельная часть в его выступлении была посвящена стратегическому партнёрству с Политехническим университетом — вузы имеют многолетнюю историю сотрудничества и десятки реализованных проектов, включая совместные лаборатории.

По окончании пленарного заседания состоялась торжественная церемония подписания соглашений о сотрудничестве: новыми партнёрами Политехнического университета стали Ошский технологический университет (Кыргызстан) и частный Университет Ахмеда Баба (Республика Мали). От имени СПбПУ договоры подписал проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев, от имени вузов Кыргызстана и Республики Мали — проректор по государственному языку Ашим Зулпуев и президент Усман Драме соответственно. С ещё одним университетом — Цзилиньским (КНР) — Политех подписал обновлённое соглашение о партнёрстве, его скрепили подписями проректор по международной деятельности СПбПУ и проректор Цзилиньского университета Чжэн Вейтао.

В этот же день состоялся круглый стол «Аспекты развития международного сотрудничества», участники которого обсудили перспективы и возможности взаимодействия. Также в программе Международной политехнической недели: саммит «Славянский Горизонт 2023», семинары, посвящённые летним и зимним школам и вкладу университетов в устойчивое развитие, рабочие встречи и переговоры, инженерно-робототехнический хакатон Recathon. Об этом и не только читайте в наших следующих новостях.

