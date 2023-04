В Митине на месте незаконной автостоянки появилась парковка на 250 мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы пресекли самозахват земельного участка в районе Митино по адресу: улица Барышиха, владение 37, корпус 1.

«В ходе обследования было установлено, что на территории площадью 5,3 тысячи квадратных метров организована автостоянка. Участок заасфальтирован и по периметру огорожен металлическим забором протяженностью 75 погонных метров. Доступ на территорию был ограничен. Таким образом, городская земля незаконно использовалась под автостоянку», — рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Разрешения уполномоченного органа власти на установку ограждений и некапитальных строений не выдавались. Территория использовалась без документов на землю. Вопрос рассмотрели на окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Северо-Западного административного округа города Москвы.

В настоящее время нелегальную автостоянку ликвидировали, металлический забор демонтировали. На освобожденной территории сделали парковку на 250 машино-мест.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

