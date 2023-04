В Бутырском районе строят жилой комплекс с пятью смотровыми площадками

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пять высотных смотровых площадок появится в составе нового жилого комплекса в Бутырском районе. Его возводят в Огородном проезде. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Смотровые площадки появятся в пяти строящихся башнях комплекса, каждая из которых названа в честь высочайших горных вершин. Самая высотная из площадок будет расположена на высоте 197 метров. Остальные будут находиться на высоте 162, 161 и 76 метров», — рассказал он.

С площадок будет открываться вид на центральную и северную части Москвы и на все основные достопримечательности: Останкинскую башню, ВДНХ, Ботанический сад, комплекс «Москва-Сити», Московский Кремль и другие.

«Доступ на смотровые площадки для жителей и гостей комплекса будет свободным. Каждая площадка спроектирована как лаунж-зона, оснащенная мягкой мебелью и панорамным остеклением. Здесь можно будет проводить фотосессии, различные праздники и мероприятия», — отметила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

По ее словам, в рамках проекта также планируют построить школу для 325 учеников и детский сад на 125 мест. Общая площадь всего комплекса составит более 225 тысяч квадратных метров.

Жилой комплекс строят в две очереди. Сначала возведут корпус на 731 квартиру общей площадью более 61,2 тысячи квадратных метров с двухуровневым подземным паркингом на 114 машино-мест и торгово-досуговым центром. Рядом с ним обустроят сад с шезлонгами, воркаут-площадку, зону отдыха с арт-инсталляцией, природный комплекс, палисадники и другие объекты.

В рамках второй очереди строительства возведут четыре жилых дома, торговую галерею со спортивными и развлекательными объектами и центр для семейного отдыха с выходом в лаундж-зону на крыше. Через весь квартал протянется прогулочный бульвар. Кроме того, рядом с домами появится ландшафтный парк с различными функциональными зонами, который станет частью обновленного городского пространства.

«Данный жилой комплекс является первым проектом в Огородном проезде в рамках реорганизации производственной зоны Бутырского района. Как отмечал Сергей Собянин, в ходе редевелопмента бывших промзон повышенное внимание нужно уделять созданию комфортной для горожан среды — качественной социальной, бытовой и транспортной инфраструктуры, общественных пространств, мест досуга и отдыха. Важно, чтобы создаваемой в рамках конкретного комплекса инфраструктурой смогли пользоваться все жители района», — отметила Анастасия Пятова.

Они смогут посещать современные образовательные центры, спортивные учреждения, торговые, культурные и общественные пространства, которые появятся в районе в рамках этого проекта.

