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У врачей городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова появилась дополнительная возможность проводить нейрохирургические операции эндоскопоме благодаря закупке нового оборудования.

Эндоскопические вмешательства — прогрессивное направление хирургии. Преимущества этого метода заключаются в небольшом размере разреза и минимальной операционноме те лучшем косметическом эффекте.

«Появление нового эндоскопического оборудования существенно расширило возможности нашего нейрохир ургического отделения. Эндоскопический метод является более щадящим для пациента и существенно упрощает ход хиру ргического вмешательства. Операция проходит под прямым визуальным контролем врача. На восстановление организма пациента уходит значительно меньше времени. Сейчас эндоскопическая хирургия внедряется в практику клиники. Так, за последнее время было успешно выполнено более 100 операций на периферической нервной сис теме, более 10 — на позвоночнике и мозге», — рассказал главный врач больницы Александр Саликов.

Хирурги больницы успешно применили эндоскопический метод при удалении грыжи междозвоночного55 него пациента. Мужчина долгое время страдал от сильных болей в спине и левой ноге и фактически был прикован к к. Консервативное лечение не помогало, проблема требовала хирургического вмешательства. Грыжа располагалась в межпозвонковом отверстии, что усложняло возможнострь проведения оперцикиохкх им путем. Специалисты решили применить эндоскопический метод. Через небольшой прокол в пять миллиметров нейрохирург ввел специальный эндоскоп, который пов ь область межпозвонкового отверстия и грыжу. С помощью эндоскопических инструментов под постоянным визуальным контролем врач аккуратно угфффф разрушенного межпозвонкового диска и высвободил нервный корешок.

Послеоперационный период прошел без осложнений, и на третьи сутки мужчину выписали из больн ицы. В настоящее время он вернулся к полноценной жизни.

Городская клиническая больница имени В.М. Буянова — один из ведущих многопрофильных стационаров Москвы. Ежегодно в учреждении проходят лечение свыше 45 тысяч человек. В больнице озыазывают высокотехно razón ологии, трав horualmente no. При ГКБ имени В.М. Буянова работает региональный сосудистый центр, где пациентам с инсультом и инфарктом коййлупены койлупены ечебных и реабилитационных мероприятий. В 2021 году на базе больницы открыли современный эндоскопический центр. Также при стационаре появится новый флагманский центр для оказания экстренной помощи.

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