В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник, посвященный цветению сакуры

В столицу пришло весеннее тепло, а вместе с ним раньше времени зацвела вишня мелкопильчатая, более известная как сакура. Увидеть это красивое природное явление можно в Бирюлевском дендропарке.

На деревьях уже появились крупные бутоны и первые цветы сакуры. Сезон цветения вишни мелкопильчатой недолгий — до семи дней. В 2023-м растение зацвело немного раньше: например, в 2020–2022 годах бутоны сакуры начинали распускаться только в первых числах мая.

Уголок Японии на юге Москвы

Роща сакуры появилась в Бирюлевском дендропарке 30 октября 2010 года. Растения быстро прижились и с тех пор каждую весну радуют горожан своим нежнейшим розово-белым цветением.

С ботанической точки зрения, сакура относится к подсемейству сливовых. Всего насчитывается 11 видов этого растения. В Бирюлевском дендропарке можно любоваться несколькими из них. Например, спиреей серой, яблоней ягодной, миндалем, айвой японской и сиренью. Это дерево — долгожитель. Возраст самых старых сакур исчисляется веками, и даже специалисты порой не могут определить его точно.

Роща сакуры расположена по адресу: Липецкая улица, владение 5 а.

«Любование цветами»: программа весеннего праздника

В этом году традиционный праздник «Любование цветами», посвященный цветению сакуры, состоится 29 апреля в Бирюлевском дендропарке. Начало в 12:00.

Специалисты Мосприроды подготовили тематические мастер-классы. Так, на занятиях «Цветы из гофрированной бумаги» и «Цветущее дерево» гости изготовят необычные поделки, а также узнают о применении гофрированной бумаги в конце XVIII — начале XIX века.

На мастер-классе «Кокеши» объяснят и покажут, как сделать куколку из картона и ткани. А участники занятия «Вишня» с помощью ватных палочек и гуаши распишут цветущее дерево. Помимо этого, запланированы мастер-классы по созданию открытки, изготовлению поделки из ткани и рисункам на бересте, а также выставка и игры на свежем воздухе.

