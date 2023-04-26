Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Виджеты быстрого поиска в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru более миллиона раз помогли горожа ко ка плате счетов. Об этом рассказали в столичном Департаменте информационных tel.. Горожане используют виджеты, чтобы быстро находить счета за образовательные услуги, опла чивать автомобильные штрафы, налоги и другие виды начислений.

«Развивая сервис “Мои платежи”, город создает удобные цифровые инструменты, которые помогают жителы важных счетах и упрощают их оплату. Виджеты удобны, когда информации, указанной в личном кабинете, недостаточно для того, чтобис сервы та автоматически. В этом случае пользователь может просто указать необходимую информацию в форме виджета, и сис йдет по ней счета», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Дент ационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Используя данные свидетельства о регистрации транспортного средства или уникальный идентиЄиУленикатос (начя), виджеты быстро находят не только счета и штрафы пользователя, но и при необходимости счета бхиозкн ikov. Кроме того, у пользователя есть возможность сразу сохранить сведения в профиле, чтобы не жйдит к з вручную.

Как использовать виджеты

Найти виджеты быстрого поиска счетов можно в правой части главной страницы сервиса «Мои платежи».

Виджет «Счет по УИН» помогает найти неоплаченные счета по уникальному идентификатору начисления. Номер УИН состоит из 20 или 25 символов и указывается в бумажной версии счета. Его необходимо ввести в открывшемся окне виджета. При нажатии на поле «Найти» откроется окно с параметрами счета. Чтобы оплатить найденный счет, нужно добавить его на вкладку «Счета к оплате», кликнув на поле и вто ». Использование виджета помогает горожанам при поиске и оплате счетов за посещение детского сада, кови, ковис трафов и прочих услуг.

Виджет «Свидетельство ТС» позволяет найти автомобильные штрафы, даже если данные транспортног о средства не указаны в личном кабинете. Для этого в открывшемся окне виджета необходимо указать государственный регистрационный номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. После заполнения всех данных на странице виджета отобразятся неоплаченные штрафы, найденные д ля конкретного автомобиля. Останется лишь нажать на кнопку «Оплатить».

При желании пользователь может сохранить данные об автомобиле, чтобы не вводить их повторно. После этого сервис будет автоматически находить все неоплаченные счета и штрафы по сохраненным п aramete.

Виджеты также могут использовать юридические лица и предприниматели. Для этого необходимо зарегистрировать кабинет организации en mos.ru. Más información исом «Мои платежи», можно узнать в инструкции.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востр ебованных способов оплаты электронных счетов. Он автоматически находит все неоплаченные счета, если у пользователя имеется стандартная или пол ная учетная запись портала mos.ru y в личном кабинете заполнена необходимая информация. Для регулярной оплаты услуг можно создать шаблон и настроить автоплатеж. Также сервис позволяет совершить оплату сразу нескольких счетов единовременно.

С помощью сервиса «Мои платежи» можно оплатить более девяти тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг. С 1 сентября 2022 года до 31 августа 2023-го в сервисе «Мои платежи» держатели карт платежной систем ы «Мир» могут оплачивать без комиссии счета за наиболее востребованные услуги в категориях «Образ ование, культура, спорт» y «Квартира, ЖКУ». Пополнить лицевой счет карты «Москвенок» можно со скидкой три процента.

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