Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

20-21 апреля в ГУУ прошёл IV-й Всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино «КиноСфе» ый силами кафедры управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений ИУПСи е Проектного офиса и ректората ГУУ. Партнёрами фестиваля стали Проектный офис «Молодёжь Москвы», онлайн-кинотеатр more.tv, компании «Чернодёголо» y «Додо пицца», кинотеатр «Киносфера IMAX» y другие.

На фестиваль было прислано более 130 заявок из 5 стран и 14 регионов России. К заключительному этапу конкурса эксперты допустили 8 игровых короткометражек и 8 анимационнимьх фимационнимьх.

В первый фестивальный день прошли мастер-классы: «Анимация как креативная индустрия» от «Ристер-классы» Медведь», «Оранжевая корова» Екатерины Кожушаной и «Профессия – второй режиссёр» Елены Луцук-Власово а с актёром Святославом Рогожаном, звездой сериала «Трудные подростки».

Второй день фестиваля был посвящён просмотру конкурсных фильмов, выбору и награждению победий. В актовом зале ГУУ собралось авторитетное жюри, в составе которого были продюсеры и профестионалы всо я игрового и анимационного кино: генеральный продюсер ООО «Маурис Филм» Армен Давитян; режиссёр-постановщик игрового и документального кино, член Союза кинематографистов Владимир Потапов; главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова; обладатель премии «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм Елизавета Скворцова; генеральный продюсер ООО «Карамель и Ко» Юлия Двуреченская и другие.

Церемония награждения представляла собой театрально-танцевальное шоу «Алиса знает что делать на из МГИКа.

Previo a la descripción de la descripción:

Игровое кино— Лучшая режиссёрская работа игрового кино — «Ночью можно», реж. Мария Ястребова (Московская школа кино) о, реж. Александра Озерецкая (ВГИК им. С.А. Герасимова);— Лучшая актерская работа — «От одного Зайца», реж. Глеб Кучинский (ВГИК им. С.А. Герасимова);— Приз зрительских симпатий — «Пелагея», реж. Антон Антон (ВГИК им. С. А. Герасимова);

Анимационное кино— Лучшая режиссёрская работа анимационного кино — «Рапсодия», реж. Анна Мильченко (Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С. А. Герасимова); но — «Как волки едят детей», реж. Василиса Смирнова (Театральный Художественно-технический колледж);— Приз зрительских симпатий — «Го Константин Пугачёв, Юлия Чернякова (Московский государственный психолого-педагогический универсиверс);

— Специальный приз жюри — «Так получилось», реж. Моника Саргсян (Российско-Армянский Университет).

В следующем году ждём всех на V-ом, юбилейном фестивале «КиноСфера», а также в его сообществе VK.

Fecha de publicación: 25.04.2023

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