Fecha de publicación: 26 de abril de 2023

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú
Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часта ь ь ь ь Secciones de fondo de pantalla рынка Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению щ иями федерального займа:
1.
Наименование Эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Наименование ценной бумаги
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска
26238RMFS del 11.06.2021
Дата проведения аукциона
26 abril 2023 julio.
Дата погашения
15 de mayo de 2041
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путнем прове ю цены размещения (BoardId: PACT) с расчетами в рублях РФ.
Общий объем выпуска
500 000 000 000
Торговый код
SU26238RMFS4
Código ISIN
RU000A1038V6
Код расчетов
B01
Дополнительные условия размещения
В ходе проведения аукциона допускается подача участниками торгов конкурентных заявок с указанкем кн ство бумаг” и неконкурентных заявок с указанием общего объема. гента”. ш 90%. чае, если цена данной ценной бумаги, указанная в такой заявке, меньше 50% от номинальтной м бумо буг 150% de номинальной стоимости такой ценной бумаги. еские особенности подачи заявок приведены инструкции “Размещение в режиме торгов”) Размецение: Ан = “wwwACTIO”d moex.com/s986
Время проведения торгов
Время проведения торгов:? период сбора заявок: 14:30 – 15:00;? Horario de atención: 15:30 – 18:00.
2.
Наименование Эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Наименование ценной бумаги
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска
26241RMFS del 10.11.2022
Дата проведения аукциона
26 abril 2023 julio.
Дата погашения
17 de noviembre de 2032
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путнем прове ю цены размещения (BoardId: PACT) с расчетами в рублях РФ.
Общий объем выпуска
750 000 000 000
Торговый код
SU26241RMFS8
Código ISIN
RU000A105FZ9
Код расчетов
B01
Дополнительные условия размещения
В ходе проведения аукциона допускается подача участниками торгов конкурентных заявок с указанкем кн ство бумаг” и неконкурентных заявок с указанием общего объема. гента”. ш 90%. чае, если цена данной ценной бумаги, указанная в такой заявке, меньше 50% от номинальтной м бумо буг 150% de номинальной стоимости такой ценной бумаги. еские особенности подачи заявок приведены инструкции “Размещение в режиме торгов”) Размецение: Ан = “wwwACTIO”d moex.com/s986
Время проведения торгов
Время проведения торгов:? период сбора заявок: 12:00 – 12:30;? Horario de atención: 13:30 – 18:00.
Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com
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