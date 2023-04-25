Fecha de publicación: 26 de abril de 2023

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú

Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часта ь ь ь ь Secciones de fondo de pantalla рынка Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению щ иями федерального займа:

1.

Наименование Эмитента

Министерство финансов Российской Федерации

Наименование ценной бумаги

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

Государственный регистрационный номер выпуска

26238RMFS del 11.06.2021

Дата проведения аукциона

26 abril 2023 julio.

Дата погашения

15 de mayo de 2041

Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)

Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путнем прове ю цены размещения (BoardId: PACT) с расчетами в рублях РФ.

Общий объем выпуска

500 000 000 000

Торговый код

SU26238RMFS4

Código ISIN

RU000A1038V6

Код расчетов

B01

Дополнительные условия размещения

В ходе проведения аукциона допускается подача участниками торгов конкурентных заявок с указанкем кн ство бумаг” и неконкурентных заявок с указанием общего объема. гента”. ш 90%. чае, если цена данной ценной бумаги, указанная в такой заявке, меньше 50% от номинальтной м бумо буг 150% de номинальной стоимости такой ценной бумаги. еские особенности подачи заявок приведены инструкции “Размещение в режиме торгов”) Размецение: Ан = “wwwACTIO”d moex.com/s986

Время проведения торгов

Время проведения торгов:? период сбора заявок: 14:30 – 15:00;? Horario de atención: 15:30 – 18:00.

2.

Наименование Эмитента

Министерство финансов Российской Федерации

Наименование ценной бумаги

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

Государственный регистрационный номер выпуска

26241RMFS del 10.11.2022

Дата проведения аукциона

26 abril 2023 julio.

Дата погашения

17 de noviembre de 2032

Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)

Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путнем прове ю цены размещения (BoardId: PACT) с расчетами в рублях РФ.

Общий объем выпуска

750 000 000 000

Торговый код

SU26241RMFS8

Código ISIN

RU000A105FZ9

Код расчетов

B01

Дополнительные условия размещения

В ходе проведения аукциона допускается подача участниками торгов конкурентных заявок с указанкем кн ство бумаг” и неконкурентных заявок с указанием общего объема. гента”. ш 90%. чае, если цена данной ценной бумаги, указанная в такой заявке, меньше 50% от номинальтной м бумо буг 150% de номинальной стоимости такой ценной бумаги. еские особенности подачи заявок приведены инструкции “Размещение в режиме торгов”) Размецение: Ан = “wwwACTIO”d moex.com/s986

Время проведения торгов

Время проведения торгов:? период сбора заявок: 12:00 – 12:30;? Horario de atención: 13:30 – 18:00.

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

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