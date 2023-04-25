26 de abril de 2023

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора enero 26 abril 2023 julio. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023142 . Валюта депозита рубли. Вид средства единого казначейского счёта. Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. de 500 000 de den. Fecha de actualización 28 de abril de 2023 julio. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJO мещения средств, % годовых7,20. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условиля зя зля говора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный . Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1,000. Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая . Расписание отбора заявок (по московскому времени ) . Mesto antes de las 10:00 hasta las 10:20 . Desde las 10:00 hasta las 10:10. Desde las 10:10 hasta las 10:20. Fecha de publicación: desde las 10:20 hasta las 10:30. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde 10:20 hasta 10:45. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 10:45 hasta 12:00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора ранковского депозита 415:с 10: мя перечисления депозита. В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 приказа Федерального казначейства от 17.02.2023 г. № 4н.

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