Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska spotkali się w Warszawie z Johannesem Hahnem, komisarzem Unii Europejskiej ds. budżetu i administracji.

Rozmowa dotyczyła wymiany poglądów i priorytetów w związku z planowanym przeglądem wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027.

Spotkanie w Warszawie jest kolejnym etapem w kalendarzu wizyt komisarza we wszystkich stolicach państw członkowskich UE w związku z zapowiedzianym przeglądem.

Przedstawiciele polskiego rządu omówili najważniejsze zagadnienia związane z planowanym przeglądem Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027. Z kolei komisarz Hanh przedstawił główne obszary wymagające dostosowań ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych wcześniej potrzeb, które znacznie wykraczają poza określone w limitach zasoby.

Znacząco do wykorzystania dostępnych środków przyczyniły się takie wydarzenia jak wybuch wojny w Ukrainie, potrzeby związane ze skutkami trzęsień ziemi w Turcji i Syrii, rosnąca inflacja, zwiększone obvidospoygougity post kosgity Instrument u Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy oraz zmiany stóp procentowych.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił konieczność zwiększenia środków na Europejski Instrument na rzecz Pokoju, który powinien finansować wydatki poniesione nie tylko na potrzeby Ukrainy, ale także państw afrykańskich. Ministro Rzeczkowska zaznaczyła, że ​​kluczowe z perspektywy Polski pozostają polityka spójności i Wspólna Polityka Rolna. Ze względu na trwającą agresję Rosji na Ukrainę wskazała na potrzebę kontynuacji pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w celu zapewnia stabilności finansowej tego kraju. Zdaniem Polski w propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przeglądu lub ewentualnej rewizji wieloletnich ram finansowych powinny się również znaleźć zapisy dotyczące dodatkowych środków na finansowanie niezbędnych wydatkkonów chweny związja w Ucrania, w tym wsparcie uchodźców w państwach frontowych UE. Przedstawiciele polskiego rządu omówili z komisarzem UE również perspektywy wprowadzenia nowych źródeł finansowania budżetu UE.

W ramach przeglądu analizie poddane zostanie funkcjonowanie wieloletniego budżetu UE, a w razie konieczności zostanie on dostosowany do nowych okoliczności. Komisja Europejska w połowie czerwca zaprezentuje stosowny komunikat w sprawie przeglądu, wraz z nowymi propozycjami źródeł finansowania budżetu UE.

