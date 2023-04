Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polonia y Estonia działają we wspólnym kierunku

Nasze kraje mierzą się dziś z tymi samymi zagrożeniami, ale patrzymy też na długofalową współpracę. Polsko-estońska współpraca gospodarcza przebiega bardzo dobrze, a wymiana handlowa zwiększa się. Estonia i Polska odnosi także duże sukcesy w cyfryzacji różnych procesów administracji publicznej. W tym zakresie niemal zawsze mówimy jednym głosem na Radzie Europejskiej. Również w kwestiach bezpieczeństwa, nasze kraje łączy podobne spojrzenie na wyzwania i perspektywy.

– Cieszę się, że mamy w Estonii takiego przyjaciela – kraj, który nie tylko jest podobnie myślący, ale mogę powiedzieć tak samo identycznie myślący o tych wszystkich sprawach. To niezwykle ważne, bo żyjemy w czasach przełomowych, w czasach, które mogą wyznaczyć sytuację na najbliższe dekady – podkreślił premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z premier Estonii.

Wspólnie wzmacniamy bezpieczeństwo regionu

Polonia y Estonia intensywnie współpracują w zakresie umocnienia wspólnego bezpieczeństwa. Dajemy przykład solidarności i zaufania aktywnie wspierając się w ramach NATO – polscy piloci skutecznie patrolują przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, a estońscy żołnierze pomagali przy zabezpieczaniu fizycznym polsko-białic granyus Europe. Taka solidarność jest budową gwarancji bezpieczeństwa, a dla Polski wzmocnieniem pozycji jako dostarczyciela bezpieczeństwa dla sąsiadujących z nami kraw.

– Liczymy na naszych sojuszników z NATO, ale chcemy też, żeby oni mogli na nas liczyć i dlatego nasze wspólne działania, przykład solidarności pomiędzy Polską a Estonią jest tutaj kluczowy – powiedział szef polduego rzą.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również, że w tym roku polski przemysł zbrojeniowy rozpocznie dostawy naszych sprawdzonych w walce zestawów przeciwlotniczych Piorun dla Estonii.

Znamy stawkę wojny na Ukrainie i tłumaczymy to naszym zachodnim partnerom

Szef polskiego rządu i premier Kaja Kallas omówili kwestie związane ze wsparciem Ukrainy i tym samym zaangażowaniem zachodnich partnerów w bezpieczeństwo naszej części Europy. Nasze kraje razem podkreślają znaczenie członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO.

– Para znamienne, że narody, które znajdują się najbliżej potężnego sąsiada znajdują w sobie jednocześnie największą odwagę, aby we właściwy sposób reagować, tłumaczyć partnerom z Europy Zachodniej. Znaczną część naszego spotkania dzisiejszego poświęciliśmy właśnie na to jak wyjaśnić rzeczywiste wyzwania, ale także stawkę tej wojny – jak wyjaśnić stawkę tej wojny naszym partnerom w Zachodniej Europie. Para oczywiście razem robimy z panią premier Estonii. – przekazał premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

