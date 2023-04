Физтехи выбрали макет памятнику Александру Белякову

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В МФТИ завершилось голосование за макет памятника Герою Советского Союза Александру Белякову, который долгие годы возглавлял в институте военную кафедру.

В голосовании по выбору макета будущему памятнику приняли участие более 1300 человек, и с большим отрывом победил макет №7, за который проголосовали почти половина респондентов – 593 человека.

Напомним, что с инициативой создания памятника Александру Белякову выступили сотрудники Московского физико-технического института. Идея была поддержана Российским военно-историческим обществом. В художественном конкурсе, проведенном РВИО, были отобраны семь работ, которые и были вынесены на голосование физтехов.

Памятник по выбранному макету будет установлен во дворе корпуса Физтех.Арктика уже в начале нового учебного года.

