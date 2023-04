Физтехи взяли призовые места на Всероссийском фонетическом конкурсе по китайскому языку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Студенты МФТИ приняли участие во Всероссийском фонетическом конкурсе по китайскому языку «Говорим по-китайски вместе», который проводился с 16 по 24 апреля в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете среди обучающихся бакалавриата и магистратуры языковых, а также неязыковых вузов.

Цели конкурса — популяризация изучения китайского языка, повышение престижа языкового образования и мотивации к углубленному изучению предмета, развитие творческого потенциала учащихся высших учебных заведений, выявление и поддержка талантливой молодежи.

Для участия в конкурсе участникам необходимо было подготовить одно или несколько аудио- или видеовыступлений по одной или нескольким номинациям: декламация китайского поэтического текста, декламация китайского монологического текста (проза), декламация китайского диалогического текста (проза), декламация скороговорки на китайском языке, исполнение вокального номера на китайском языке.

На конкурс было представлено 152 работы студентов вузов Республики Дагестан, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Владивостока и других городов.

Преподаватели, внесшие весомый вклад в подготовку к конкурсу: Мария Рубец, Чжан Дунсин, Пань Сяовэнь и Ван Юйчжэ.

Студенты-китаисты МФТИ составили серьезную конкуренцию другим участникам и заняли три призовых места в номинациях:

направление «Декламация китайского монологического текста (проза)»

I место заняли Андрей Ахапкин (первый год изучения китайского языка), бакалавр первого курса ФБМФ, группа Б06-201, и Глеб Степанов (второй год изучения китайского языка), магистрант второго курса ФПМИ, группа М05-216а;

направление «Исполнение вокального номера на китайском языке»

I место занял Алексей Ратин (первый год изучения китайского языка), бакалавр второго курса ФБМФ, группа Б06-105;

направление «Декламация китайского диалогического текста (проза)»

III место занял Артем Тюрин (второй год изучения китайского языка), магистрант второго курса ФПМИ, группа М05-107б.

Департамент иностранных языков МФТИ благодарит за участие и достойное представление Физтеха на конкурсе следующих студентов:

Антона Руденко, бакалавра второго курса ЛФИ, группа Б02-108кт;

Нину Скубачевскую, магистрантку второго курса ФПМИ, группа М05-107б;

Александра Антипова, магистранта второго курса ФРКТ, группа М01-206б;

Алину Реброву, магистрантку второго курса ФПМИ, группа М05-201а.

Поздравляем победителей и призеров с достойными выступлениями!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI