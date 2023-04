Учёный совет: набор иностранцев в новых геополитических условиях и развитие дополнительного образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоили стразу троим сотрудникам Политеха. Доценту Высшей школы дизайна и архитектуры Инженерно-строительного института Михаилу Кокорину.

А также доценту Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Анне Черниковой и доценту Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Ивану Бабкину.

За безупречный труд и отличие медалями Министерства науки и высшего образования РФ наградили начальника отдела международных научных и внешнеэкономических связей Управления международного сотрудничества Сергея Антонова и директора Высшей школы спортивной педагогики Института физической культуры, спорта и туризма Владислава Бакаева.

А также начальника отдела международного межвузовского сотрудничества Управления международного сотрудничества Екатерину Беляевскую, начальника отдела учета расчетов по оплате труда, стипендии и прочим выплатам Управления бухгалтерского учета Екатерину Иванову, старшего преподавателя Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики Любовь Маренину, начальника отдела сопровождения электронной информационно-образовательной среды Центра открытого образования Сергея Толпыгина и начальника отдела планирования и финансового анализа Департамента экономики и финансов Лилию Филиппову.

Почетную грамоту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации вручили начальнику отдела разработки электронных ресурсов Центра открытого образования Тимуру Хлудееву.

Еще четыре сотрудника стали «Почетными наставниками». Это заведующая кафедрой физической подготовки и спорта Института физической культуры, спорта и туризма Валерия Васильева, заведующая отделением экономики и сервиса Института среднего профессионального образования Ольга Луганская. А также директор Дома Ученых в Лесном Сергей Прохоров и заместитель руководителя Дирекции культурных программ и молодежного творчества Анастасия Распономарева.

Определили победителей в конкурсе учебных и научных изданий СПбПУ в 2022 году. Премия в размере 120 000 рублей досталась Михаилу Радкевичу, Михаилу Коротких, Валентину Кобчикову за учебник «Электрофизические и электрохимические методы обработки в машиностроении».

Ещё 120 тысяч рублей получил коллектив в составе Дмитрия Свободы, Александра Жарковского и Евгения Иванова за электронное интерактивное учебное пособие с гиперссылками «Гидродинамическое моделирование течений в проточной части лопастных насосов с использованием программного пакета Ansys Fluent».

110 000 рублей достались Саре Данияли за монографию «Нефтегазовый комплекс Ирана: проблемы и технологии менеджмента». И такую же сумму вручили Виктору Елистратову, Ирине Кудряшевой, Михаилу Романову за учебное пособие «Ресурсы и технологии использования возобновляемых источников энергии».

Потом пришло время чествовать молодых учёных и студентов. Медалью и премией Российской академии наук для молодых ученых за научную работу «Исследование возможностей влияния возобновляемой энергетики на устойчивое развитие территорий Арктической зоны РФ» наградили ассистентку Высшей инженерно-экономической школы, руководителя студенческого научного-общества Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Викторию Бразовскую.

Диплом победителя Всероссийской студенческой олимпиады по управленческим дисциплинам, проводимой Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, достался студентке Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Анастасии Вокуевой.

Лауреатом III степени Международного конкурса «Лидер народной дипломатии», который проводился Ассамблеей народов России и Администрацией Пермского края, стал политехник, председатель российского представительства Национального комитета молодёжи Индонезии Иманулла Тегу из Индонезии, магистрант Института машиностроения, материалов и транспорта.

По традиции награждение не обошлось без спортсменов. Удостоверение «Мастер спорта России» по боксу получил студент Института машиностроения, материалов и транспорта Уткирбек Эргашев. Его тренирует мастер спорта по боксу Андрей Скороходов.

И, как всегда, порадовали творческие коллективы Политеха. Камерный хор нашего университета занял первое место на Всероссийском хоровом конкурсе Радуга. Руководитель хора Александра Макарова. Диплом лауреата 1 степени на V международном конкурсе искусств вручили Эстрадному симфоническому оркестру СПбПУ под руководством Дмитрия Мисюры.

В повестке дня было два основных вопроса. Первый весьма актуальный. Доклад по нему подготовил проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев.

Резкое обострение геополитической ситуации в мире кардинальным образом повлияло на систему набора иностранных граждан в Политех. Во-первых, выросло число недружественных государств — теперь их 49, а количество лояльных сократилось до 78. Во-вторых, ужесточение визового режима и сложности с транспортной логистикой. В-третьих, проблемы с оплатой и денежными переводами. Не забывайте о мощнейшей информационной кампании, которую развязали против России западные СМИ. Зачастую иностранные абитуриенты просто боятся ехать в Россию.

«В таких условиях перед нами стоят следующие задачи. — подчеркнул Дмитрий Арсеньев. — Это выход на новые регионы и рынки образования. Трансформация механизмов продвижения. Наращивание сотрудничества с партнерскими университетами и колледжами, которые могут нам направить дополнительное количество студентов. И, конечно, что немаловажно, это повышение качества иностранных абитуриентов, поступающих в наш университет».

По итогам доклада Ученый совет решил, что нужно сделать приоритетным набор иностранных граждан в дружественных регионах: СНГ, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, КНР и Юго-Восточной Азии. А для продвижения образовательных программ необходимо расширить присутствие университета на информационных площадках в новых ключевых странах: ОАЭ, Иран, Монголия, Индия, Алжир, страны ЭКОВАС (Африка), ЮАР, Мьянма, Бразилия, Куба и т.д. Также принято решение повысить контроль за качеством русского языка у зарубежных учащихся. А еще Политех ждёт иностранных научно-педагогических работников из дружественных стран.

Кстати, ярким примером тесного сотрудничества на международном уровне стал недавний визит большой делегации Политеха в Узбекистан. По мнению ректора СПбПУ Андрея Рудского эти отношения нужно укреплять.

Хочу отметить, что очень доброе отношение к нам было на протяжении всей поездки. Да и вообще к России. Мы сошлись во мнении, что надо навёрстывать прежнее сотрудничество. К тому же сейчас туда очень активно заходят Турция, Китай, Япония, Южная Корея. Мы должны понимать свою миссию и своих братьев по Советском Союзу не забывать. И что весьма позитивно и внушает оптимизм, что русский язык в местных школьных образовательных программах весьма популярен .

По второму вопросу повестки докладывал исполняющий обязанности проректора по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов. Речь шла о развитии этих направлений в Политехе.

Из проблем, которые надо решать оперативно, особо отмечается дефицит профессиональных специальностей. К тому же есть мощный запрос от работодателей — крупнейшие предприятия буквально в очереди стоят за инженерами и техническими специалистами. Особое внимание абитуриенту, которого желательно вести от школьной парты до студенческой скамьи. Потому как конкурентная борьба за талантливых и перспективных ребят растёт. Учёный совет решил, что к сентябрю этого года необходимо проработать подробную дорожную карту по дополнительному и довузовскому образованию.

После этого проректор по цифровой трансформации Алексей Боровков предложил представить к званию Почетный Доктор СПбПУ Виктора Полякова, заместителя генерального директора — управляющего директора ПАО «ОДК — Сатурн» Объединённой двигателестроительной корпорации, Героя Труда Российской Федерации. Дмитрий Арсеньев представил к званию Почетный профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого ректора Педагогического университета Цзянсу профессора Чжоу Жугуана. Эти предложения были поддержаны единогласно.

И в заключении руководитель Административного аппарата ректора Владимир Глухов рассказал о мерах по предупреждению заболеваемости корью в университете. Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с этим заболеванием. Корь выявили в 44 регионах страны. Три вуза России уже объявили о карантине. Руководство Политеха рекомендовало сотрудникам пройти тест на антитела, и, если их недостаточно сделать прививку. К тому же Роспотребнадзор предлагает провести так называемую подчищающую иммунизацию. Это вакцинация непривитых и прежде не болевших, а также привитых однократно детей и взрослых. Подчищающую иммунизацию проводят для укрепления коллективного иммунитета. Корь — высокозаразное инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции — больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Привитые люди болеют легко или не заболевают вовсе. В зоне риска дети, но взрослые болеют тяжелее. Корь вызывает осложнения, связанные с работой дыхательной и центральной нервной системы (менингит, пневмония, бронхит и др.) вплоть до летального исхода.

