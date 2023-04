Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Законопроект о национальной политике, подготовленный профильным комитетом Госдумы совместно с Федеральным агентством по делаем национальностей, в рамках экспертно-аналитического исследования на тему «Анализ приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия народов России» проанализирует группа ученых Института государственного управления и права Государственного университета управления (ИГУиП ГУУ), после чего его могут внести на рассмотрение в парламент.

На совместной встрече ученых с главой Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадием Семигиным, политик подчеркнул, что действующая сегодня Стратегия государственной национальной политики, утвержденная указом президента ещё в 2012 году, была разработана до 2025 года, и уже сегодня нуждается в корректировке в связи с резко изменившейся обстановкой как внутри России, так и за ее пределами.

Руководитель экспертно-аналитической группы, директор Института государственного управления и права Федор Мышко подчеркнул, что «в целях выполнения поставленных задач будут не только проанализированы нормативно правовые документы в сфере национальной политики, но и произведена оценка потребности общества и системы государственного управления в использовании дополнительных мер для ее реализации в современных условиях. С этой целью будет проведено интервью с представителями экспертного сообщества из числа представителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций и научного сообщества, а также социологический опрос респондентов из разных регионов России. И только на основании результатов всех проведенных исследований будут разработаны рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования государственной национальной политики Российской Федерации, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия народов России».

Доклад о результатах исследования ученые ГУУ представят в Госдуму в ближайшее время.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI