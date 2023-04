Стартовал прием заявок на открытие корпоративных центров по рационализации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессий и навыков начали прием заявок на открытие корпоративных центров по рационализации. Это пространство для проведения проектных и стратегических сессии, практикумов, мозговых штурмов и сессий по решению производственных задач.

«На базе отобранных предприятий создадут Точки рационализаторства или Точки кипения Hi-Tech. В первом случае фокус идет на быстрое и массовое вовлечение сотрудников, а также освоение основных методов рационализаторской деятельности. Точка кипения Hi-Tech позволяет охватить несколько направлений работы: развитие партнерских связей, внутрикорпоративное рационализаторство, а также внедрение идей стартапов и готовых технологических решений извне», — отметил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александр Молодцов.

Претендовать на открытие центра по рационализации могут предприятия-участники национального проекта «Производительность труда», технопарки, ИТ-парки, особые экономические зоны, технико-внедренческие зоны, научно-исследовательские институты. Ознакомиться с условиями и подать заявку (https://leader-id.ru/events/403523) на участие в проекте можно с помощью платформы LEADER-ID.

На сегодня уже открыто и функционирует более 20 Корпоративных центров по рационализации. Их работа охватила более 5000 человек.

«За полтора года работы Точки кипения Hi-Tech проведено множество образовательных мероприятий как с помощью АРНП, так и своими силами. Сотрудники идут в Точку за знаниями, полезными знакомствами, новыми идеями. Одним из результатов работы Точки стала победа сразу трех железнодорожников-дальневосточников на всероссийском конкурсе «Инженер года 2022», — рассказал Начальник Дальневосточного центра инновационного развития «РЖД» Денис Троцко.

«Благодаря Точке количество качественных идей, поданных работниками, выросло более чем в 2,5 раза, и продолжает расти количество новых авторов – то есть людей, которые до этого никогда идеи не подавали. Большинство идей воплощены в реальность, и мы уже наблюдаем эффекты: миллионы сохраненных денег для компании и повышение производительности труда более чем на 25%», — прокомментировал исполнительный директор компании «Промис» Валентина Слепнева.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI