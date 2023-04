Спорткомплекс с бассейном построят на территории бывшей промзоны «Вагоноремонт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве объявлен аукцион на право комплексного развития одного из участков бывшей промзоны «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров. Победитель торгов сможет построить почти 300 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе спортивный комплекс с бассейном и игровым залом. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«По программе комплексного развития территорий на севере столицы инвестор сможет построить городской квартал с необходимой жителям инфраструктурой, которая включит офисы, банки, кафе, магазины, современный логистический центр, а также крупный спортивный комплекс с бассейном и игровым залом площадью 6,2 тысячи квадратных метров. Появление спортивного комплекса даст району Восточное Дегунино 25 новых рабочих мест. В результате реорганизации всего участка город получит свыше четырех тысяч рабочих мест», — рассказал он.

Всего на территории участка бывшей промзоны в Восточном Дегунине планируется возвести 165 тысяч квадратных метров жилья, а также более 132 тысяч квадратных метров научно-производственных и общественно-деловых объектов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 мая, торги пройдут 29 мая.

Принять участие в аукционе на право редевелопмента участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» могут инвесторы, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам аукциона.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI