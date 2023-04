СПбГАСУ откроет ТИМ-классы для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Руководитель отдела маркетинга Renga Software Максим Шибанов, директор лицея № 64 Татьяна Прокофьева и первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина подписывают соглашение

СПбГАСУ подписал соглашение с компанией Renga Software и средними общеобразовательными школами № 347, № 334 и лицеем № 64 Санкт-Петербурга об открытии классов технологии информационного моделирования (ТИМ-классов). Инициатива направлена на профориентацию школьников 8–11 классов, их обучение базовым знаниям ТИМ.

СПбГАСУ подписал соглашение с компанией Renga Software и средними общеобразовательными школами № 347, № 334 и лицеем № 64 Санкт-Петербурга об открытии классов технологии информационного моделирования (ТИМ-классов). Инициатива направлена на профориентацию школьников 8–11 классов, их обучение базовым знаниям ТИМ.

«В рамках соглашения удастся выстроить эффективную и взаимовыгодную систему профессионального обучения, которая в дальнейшем позволит школьникам выбрать профессию с учётом их способностей и интересов, профильным вузам – привлечь мотивированных студентов, отрасли – снизить дефицит кадров и пополнить штат высококвалифицированными специалистами, подготовленными с учётом требований рынка труда», – пояснила первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина.

Актуальность создания ТИМ-классов подтвердил руководитель отдела маркетинга Renga Software Максим Шибанов. «Десять лет назад школьники считали технологии информационного моделирования сложной наукой, а сегодня старшеклассники демонстрируют довольно высокий уровень знаний. Это говорит об их заинтересованности в осознанном выборе будущей профессии. Мы готовы содействовать их дальнейшему профессиональному росту, подготовке кадров для отрасли и считаем, что все стороны соглашения в скором времени увидят ожидаемый результат совместной работы», – сказал он.

Стороны соглашения «за круглым столом» обсудили все нюансы, которые необходимо учесть при составлении учебного плана для ТИМ-классов. Предполагается, что наиболее эффективным вариантом станет двухуровневая система обучения, при которой школьников распределят по классам с учётом стартового уровня их знаний. Организационно руководить проектом будет центр профориентации приёмной комиссии СПбГАСУ, в содержательном наполнении и реализации учебного плана примут участие архитектурный и строительный факультеты, факультет инженерной экологии и городского хозяйства и факультет экономики и управления СПбГАСУ.

