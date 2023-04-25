Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В проекте «Серебряное наставничество»за месяц прошло более 90 совместных мероприятий для детей, которые остались без попетчения еродия еродия ероди ан старшего возраста из центров московского долголетия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Наставники и ребята из центров содействия семейному воспитанию вместе проводят время: готовят, рисшья спектакли, разучивают песни и танцы. Дети получают необходимое общение со взрослыми, внимание и заботу. А взрослые делятся своими знаниями и сами учатся новому», — написал Мэр Москвы.

Аллу Прохожеву из центра московского долголетия «Рязанский» и Вику из центра содействия семейно мени Ю.В. Никулина объединила любовь к творчеству — обе увлекаются живописью. В работах друг друга они сразу отметили похожую технику, а позже начали замечать и сходаззвя в un mir.

Воспитанник центра содействия семейному воспитанию «Спутник» Витя и его наставник Андрей БуЇный кве из к го долголетия «Таганский» любят бильярд. Каждая их встреча — возможность пообщаться и выяснить, кто сегодня сильнее в игре: учитель или учи у.

«К проекту уже подключились все столичные центры для детей-сирот и 59 центров московского долияголе. Это свыше 500 участников — 350 детей и 170 наставников», — сообщил

Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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