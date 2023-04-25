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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Состоялась церемония вручения государственных наград и наград города Москвы. От имени и по поручению Президента Российской Федерации ордена, знаки отличия и благодарнжуууууумуну засмну никам культуры, науки, образования и других сфер передал Сергей Собянин.

«Рад приветствовать вас, поздравить с наступающими праздниками. В их преддверии по традиции вручаем государственные награды и награды Правительства Москвы. Разные люди разных профессий, разных возрастов, но очевидно, что объединяет вас любовь к своему, к своему ий подход, ответственность и, конечно, любовь к своей Родине, любовь к нашему городу. Это особенно важно сегодня, когда уже несколько лет Москва и страна переживают серьезные испытания. С 2020 года мы прошли пандемию — это было тяжелое испытание, мы потеряли много граждан, бчен ное психологическое напряжение, проблемы с экономикой. С начала СВО мы проходим новые этапы испытаний. Это и военные испытания, и испытания экономическими санкциями, международное психологическое даевлев. Но тем не менее мы достойно проходим эти испытания. Промышленность Москвы продолжает развиваться, реализуем все наши главные городские програмнамвты, ниммы и одну из них. И развиваются социальная сфера, экономика, транспорт, благоустраиваем наш город, продолжаем работа Москва — город-герой, москвичи — мужественные талантливые трудолюбивые люди, которые вселгда преода сти. Я уверен, что и в этой ситуации победим. Поздравляю вас с наградами, желаю в вашем лице всем москвичам мирного нера над головой, сядья, счастья успехов. Спасибо вам!» — сказал Мэр Москвы.

Государственные награды Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворнуодеяотемдеяотемю «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Марк Варшавер, директор Московского государственнетего «косударственнетего рка Захарова».

«Сегодня Москва — лучший город мира. Это мой город, где я родился. Город, в котором я посвятил 55 лет своей творческой работе», — отметил он.

Орденом Дружбы отмечены:

— советник директора Московского дома соотечественника Юрий Каплун сотрудничества, реализацию программ поддержки соотечественников за рубежом и многолетнуо тю добровова

— член координационного совета Российского совета ветеранов пограничной службы Олег Рассадкин ева щщкт ​​ную деятельность.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За задалугеч м» II степени удостоены:

— Галина Ивлева, член научно-технического совета комитета по энергетике, природрным ресурсам и и инфкестру ческого партнерства по содействию развитию торгово-экономического сотрудничества «Евразийский совоей»;

— Виталий Чумаков, помощник руководителя федерального казенного учреждения «Аппарат Общественст йской Федерации».

Contenido de la lista инической больницы № 2 Татьяны Федоренко отмечены медалью Луки Крымского.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено Михаилу Крестмейну, главено учно-исследовательского и проектного института генерального плана города Москвы.

Заслуги москвичей также отмечены Почетной грамотой и благодарностью Президента России, Замизетны служенный врач Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженнутый кнутей ры Российской Федерации», «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».

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Награды города Москвы

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей награждены:

— знаком отличия «За заслуги перед Москвой» — Георгий Георгиев, главный научный сотрудитнгИнститы ена Российской академии наук;

— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (50 лет) — Евгений Стеблов, артист драймы тер сцены Государственного академического театра имени Моссовета; Елена Панина, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателе).

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельрность артисту драмуты — ве ве ве у сцены Театра имени Моссовета Екатерине Гусевой присвоено звание «Почетный деятель искусств города Моусств города Мо».

«Я москвичка, я 20 лет служу Театру имени Моссовета, которому в этом сезоне исполнилось 100 лет. Благодарю за награду. Готова и дальше трудиться во имя нашего любимого города», — сказала Екатерина Гусева.

Почетной грамоты Правительства Москвы удостоены:

— Ольга Морозова, учитель химии школы № 1948 «Лингвис-М» — за большой вклад в развитие обриЏс ванразов многолетний добросовестный труд;

— Ирина Хватова, заместитель директора школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слеплых — оза д в развитие системы социальной защиты населения Москвы и многолетний добросовестный труд.

Группе москвичей объявлена ​​благодарность Мэра Москвы за вклад в развитие системы социального в п де, организацию и проведение городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».

Сергей Стешенко, председатель региональной общественной организации — территориального професссионаго ботников московского метростроя «Российский профессиональный союз железнодорожников и трансйпортнутестх», стников нный благодарности Мэра Москвы, рассказал, что в строительстве Большой кольцевой линии «метро от ко рой» трудилось около пяти тысяч членов профсоюза. «И результат вы видите все», — подытожил он.

Кроме того, заслуги москвичей отмечены знаками отличия «За безупречную службу городу е0 ве» t).

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