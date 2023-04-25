Сбор бумаги, сокращение расходов, эколектории и инициативы вышкинцев: как университет становится экологичнее

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Потребляем меньше энергии и других природных ресурсов

За последние годы университет стал потреблять меньше энергии и природных ресурсов. Чтобы снизить потери тепла и расход электроэнергии на отопление, в Вышке заменили окна и двери в большинстве зданий, утеплили фасады и установили дверные доводчики. Лампы накаливания заменили на энергосберегающие, так что почти везде сегодня установлены люминесцентные лампы. Новые здания оборудованы только светодиодными источниками света.

Еще одно направление работы — экономия воды. Для этого в сантехническом оборудовании заменяют изношенную запорную арматуру и устанавливают керамические затворы.

Автомобили университета стали тратить меньше топлива. Благодаря логистике транспортных перевозок удалось почти в два раза уменьшить использование топлива и горюче-смазочных материалов. Если в 2018 году на единицу автотранспорта расходовалось в среднем 4053 литра бензина и 2726 литров дизтоплива, то в 2022 году эти показатели — 2834 и 1787 литров соответственно.