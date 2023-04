Сбор бумаги, сокращение расходов, эколектории и инициативы вышкинцев: как университет становится экологичнее

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Потребляем меньше энергии и других природных ресурсов За последние годы университет стал потреблять меньше энергии и природных ресурсов. Чтобы снизить потери тепла и расход электроэнергии на отопление, в Вышке заменили окна и двери в большинстве зданий, утеплили фасады и установили дверные доводчики. Лампы накаливания заменили на энергосберегающие, так что почти везде сегодня установлены люминесцентные лампы. Новые здания оборудованы только светодиодными источниками света. Еще одно направление работы — экономия воды. Для этого в сантехническом оборудовании заменяют изношенную запорную арматуру и устанавливают керамические затворы. Автомобили университета стали тратить меньше топлива. Благодаря логистике транспортных перевозок удалось почти в два раза уменьшить использование топлива и горюче-смазочных материалов. Если в 2018 году на единицу автотранспорта расходовалось в среднем 4053 литра бензина и 2726 литров дизтоплива, то в 2022 году эти показатели — 2834 и 1787 литров соответственно.

Собираем вторсырье Студенты и сотрудники всех зданий университета могут сортировать отходы. В 2022 году Вышке удалось собрать более 33 тонн макулатуры и более 15 тонн металлолома и выручить за вторсырье более полумиллиона рублей. Сдать макулатуру в Вышке может каждый сотрудник. Для этого следует собрать ненужную бумагу в коробку и выставить ее за дверь своего кабинета. Сотрудники Дирекции по эксплуатации и текущему ремонту зданий и сооружений НИУ ВШЭ заберут коробку, отнесут ее в пункт сбора макулатуры в здании, а затем вывезут в пункт приема вторсырья.

Поддержка студентов и сотрудников Многие экологические проекты Вышки созданы студентами и сотрудниками университета. Одна из старейших студорганизаций, «Зеленая Вышка», развивает экоинициативы, внедряет раздельный сбор отходов в корпусах, проводит экскурсии, кинопоказы, лекции и публикует интересные материалы на экологические темы. Всего в прошлом году студенты собрали 5,5 кг крышечек, 180 кг батареек, 93 кг макулатуры. Чтобы сократить объем использованной одноразовой посуды, участники «Зеленой Вышки» провели перформанс «С мира по стакану». Удалось собрать более 400 стаканчиков из-под кофе, из которых в центральном атриуме Покровского бульвара была создана инсталляция.

Сотрудники Вышки в рамках проекта Административного кадрового резерва #ECO_HSE при поддержке «Зеленой Вышки», Управления социальной сферы и операторов питания на территории НИУ ВШЭ запустили акцию «В кру́жке», благодаря которой появилась возможность при покупке напитков использовать собственную кружку. Некоторые кафетерии предоставляли участникам акции скидки. Кроме того, часть вышкинских кафе перешла на использование салфеток из переработанной бумаги. Список кафе и столовых, которые принимают участие в акции, можно увидеть по ссылке.

Проводим лекции об экологии В прошлом году в Вышке открылся лекторий «ЭкоШкола: компетенции будущего, проекты настоящего». Это совместный проект Института экологии НИУ ВШЭ, Всероссийского общества охраны природы и НП «Технологическая платформа “Технологии экологического развития”». В рамках проекта регулярно проходят лекции, направленные на популяризацию бережного отношения к природе. Расписание мероприятий — в группе «ЭкоШколы» во «ВКонтакте».

Владимир Самойленко Проректор НИУ ВШЭ В Высшей школе экономики экологическая повестка считается крайне важной. И дело не только в том, что мы постоянно совершенствуем экологическую инфраструктуру университета, реализуем целый комплекс мероприятий по экономии ресурсов, сбору вторсырья, экологическому просвещению и т.д. Сотрудники и студенты НИУ ВШЭ в полной мере осознают свою ответственность за состояние окружающей среды и прилагают максимум усилий для минимизации вреда, наносимого природе.

24 апреля

