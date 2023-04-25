Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

Потребляем меньше энергии и других природных ресурсов

За последние годы университет стал потреблять меньше энергии и природных ресурсов. Чтобы снизить потери тепла и расход электроэнергии на отопление, в Вышке заменили окна и ддвери в бььис й, утеплили фасады и установили дверные доводчики. Лампы накаливания заменили на энергосберегающие, так что почти везде сегодня установлены люменести ы. Новые здания оборудованы только светодиодными источниками света.

Еще одно направление работы — экономия воды. Для этого в сантехническом оборудовании заменяют изношенную запорную арматуру и устанавливестют ке оры.

Автомобили университета стали тратить меньше топлива. Благодаря логистике транспортных перевозок удалось почти в два раза уменьршить испольгование чозование чю топ смазочных материалов. Если в 2018 году на единицу автотранспорта расходовалось в среднем 4053 литра бензина и 2726 литров дизина и 2726 литров дизина 2 году эти показатели — 2834 y 1787 литров соответственно.

Собираем вторсырье

Студенты и сотрудники всех зданий университета могут сортировать отходы. В 2022 году Вышке удалось собрать более 33 тонн макулатуры и более 15 тонн металлоломта и вырузч е более полумиллиона рублей.

Сдать макулатуру в Вышке может каждый сотрудник. Для этого следует собрать ненужную бумагу в коробку и выставить ее за дверь своего кабинета. Сотрудники Дирекции по эксплуатации и текущему ремонту зданий и сооружений НИУ ВШЭ заберот кот ко ее в пункт сбора макулатуры в здании, а затем вывезут в пункт приема вторсырья.

Поддержка студентов и сотрудников

Многие экологические проекты Вышки созданы студентами и сотрудниками университета.

Одна из старейших студорганизаций, «Зеленая Вышка», развивает экоинициативы, внедряет раздедльвой внедряет раздедльнывой корпусах, проводит экскурсии, кинопоказы, лекции и публикует интересные материалы на экологическиы тескиы. Всего в прошлом году студенты собрали 5,5 кг крышечек, 180 кг батареек, 93 кг макулатуры.

Чтобы сократить объем использованной одноразовой посуды, участники «Зеленой Вышки» провели перфс по стакану». Удалось собрать более 400 стаканчиков из-под кофе, из которых в центральном атриуме Покровского быс здана инсталляция.

Сотрудники Вышки в рамках проекта Административного кадрового резерва

Список кафе и столовых, которые принимают участие в акции, можно увидеть по ссылке.

Проводим лекции об экологии

В прошлом году в Вышке открылся лекторий «ЭкоШкола: компетенции будущего, проекты настоящего». Это совместный проект Института экологии НИУ ВШЭ, Всероссийского общества охраны природы и НПоТе платформа “Технологии экологического развития”».

В рамках проекта регулярно проходят лекции, направленные на популяризацию бережного отношения к к . Расписание мероприятий — в grupo «ЭкоШколы» во «ВКонтакте».

Владимир Самойленко

Проректор НИУ ВШЭ

В Высшей школе экономики экологическая повестка считается крайне важной. И дело не только в том, что мы постоянно совершенствуем экологическую инфраструктуру унивелиѷетета, унивелиѷетета ый комплекс мероприятий по экономии ресурсов, сбору вторсырья, экологическому просвещению и т.д. Comentarios y artículos гают максимум усилий для минимизации вреда, наносимого природе.

24 de abril

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