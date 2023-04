Приглашаем написать «Диктант Победы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 апреля 2023 года по всей России пойдёт Международная патриотическая акция «Диктант Победы». Государственный университет управления присоединяется к ней и призывает всех принять в ней участие.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» направлена на привлечение россиян и иностранных граждан к изучению военной истории России и её героического прошлого, позволяет проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Диктант Победы проводится ежегодно с 2019 года по инициативе Оргкомитета «НАША ПОБЕДА». Организаторами патриотической акции выступают «Единая Россия» вместе с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы».

Узнать подробности акции, пройти подготовительные тесты и пройти диктант в режиме онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф.

В ГУУ очная форма акции пройдёт в ЛК 315 с 12:00 до 13:30.

